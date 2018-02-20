Giuseppe, poco più di otto anni, di Squillace, ha incantato il web con una cover di Non mi avete fatto niente: Ermal Meta lo invita sul palco del Forum di Assago

Ha poco più di otto anni e ad aprile salirà sul palco del Forum di Assago per cantare con Ermal Meta.

Una storia che ha dello straordinario e che proviene, ancora una volta, dalla Calabria. Protagonista è Giuseppe che, con la sua chitarra e la sua voce, ha incantato gli utenti di facebook ed anche il cantante vincitore, insieme a Fabrizio Moro, dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

In un video divenuto ormai virale il piccolo calabrese, originario di Squillace, si esibisce proprio nell’interpretazione dell’ultimo successo sanremese, il brano “Non mi avete fatto niente”. L’esecuzione è arrivata fino alle orecchie del cantante di origine albanese ed ha fatto scattare la “caccia” al bambino.

In un post sulla pagina ufficiale Ermal Meta si legge, infatti: “Ti invito ufficialmente al Forum di Assago a cantare insieme, bimbo fenomeno. Diffondete per favore così gli arriva”.

Il tam tam mediatico, come prevedibile, ha fatto presto a trovare il piccolo cantante. Giuseppe, otto anni e mezzo, è di Squillace: a scovarlo il Tg2 che, nell’edizione serale di sabato, ha intervistato il “piccolo fenomeno”.

Ad aprile, l’avventura milanese sul palco del Forum di Assago con il vincitore di Sanremo.

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