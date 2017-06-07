Birra calabrese vince il ‘Premio Eccellenza’ al Concorso Cerevisia

Sono state 147 le etichette di 57 birrifici operanti in tutte le regioni d’Italia, (più 50 per cento rispetto allo scorso anno) che hanno partecipato alla quinta edizione di Cerevisia, concorso nazionale che valorizza e promuove la produzione, il commercio e il consumo delle birre di qualità. Ad aggiudicarsi il Premio Eccellenza Cerevisia 2017 è stata la Birra Symphony del Birrificio Gladium di Zagarise (Catanzaro). Nel palazzo comunale di Deruta si è svolta cerimonia di premiazione del concorso istituito dal Banab (Banco nazionale di assaggio delle birre), fondato per volontà della Camera di commercio di Perugia e di cui fanno parte Regione Umbria, Cerb (Centro di ricerca sulla birra Università Perugia), Comune di Deruta e AssoBirra.

FONTE: Ansa