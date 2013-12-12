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Bitstrips: la nuova app per fumetti che spopola sul web e coinvolge milioni di utenti

Dalla creazione dell'avatar alla scelta della vignetta: come funziona la nuova app che trasforma gli status dei contatti in fumetti e invade le bacheche di Facebook

12 Dicembre 2013 - 16:14 | di Redazione

Fumetto creato con l'app Bitstrips su Facebook

di Maria Carmela Di Marte – C’è chi lo considera l’ennesimo passatempo, chi l’ennesima moda da seguire e abbandonare dopo aver invaso le bacheche di tutti i propri contatti, rischiando anche di farsi bloccare, ma sembrerebbe proprio che la nuova app per i fumetti, ovvero Bitstrips, sia ad oggi, la nuova frontiera comunicativa, l’ultima modalità reinventata per inviare messaggi subliminali e non.

Se prima usavate il vostro status update per inviare frecciatine, adesso potete farlo tranquillamente attraverso frasi e immagini dei vostri amici, nemici o conoscenti.

Funziona come una semplice, se così possiamo definirla, app per Facebook attraverso la quale costruire i vostri fumetti e con l’app per iPhone e Android, potete sbirciare gli status update dei vostri contatti in un news feed in continuo aggiornamento.

I passi da seguire per la creazione del fumetto sono semplici:* Creare un account o avatar, come preferite chiamarlo, evitando così il rischio che qualcuno dei vostri amici ve ne affibbi uno a vostra insaputa;* cominciare a dare vita al vostro fumetto partendo dai modelli base presenti;* scegliere il tema che più vi garba e che rispecchi fondamentalmente il vostro interesse e in seguito scegliere anche la vignetta che potete editare prima della pubblicazione;* Sbizzarritevi quando volete, perché tanto potete, visto che selezionando ogni parte del vostro corpo o oggetti nei dintorni, potete muoverli, rimuoverli, modificare la loro posizione e cambiare addirittura espressione del volto e quant’altro.

Se seguirete questi semplici passaggi, state pur certi che raggiungerete lo scopo: divertirvi con i vostri amici e perché no, anche invadere le bacheche altrui.

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