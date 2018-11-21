Black Friday, con Bollani Biciclette super sconti al 50%
Biciclette Bollani da set televisivi e cinematografici e accessori Tucano scontati del 50%, dalle 17 alle 21, con ingresso gratuito su appuntamento
21 Novembre 2018 - 11:18 | di Vincenzo Comi
Black is Black, Super Sale 50% con Bollani Biciclette + Tucano. Un’occasione unica per acquistare una Bollani proveniente da set televisivi o cinematografici, in condizioni pari al nuovo. Un’occasione unica per prenotare una Bollani, su misura, al prezzo scontato del 50%. Un’occasione unica per acquistare una borsa o un accessorio Tucano, a metà prezzo.
Dalle 5 del pomeriggio, fino alle 9 di sera, potrete entrare nel mondo del Made in Italy di qualità, e scoprire la meravigliosa location di Assembly. Per prenotazioni: 389 450 80 93. enzo@bollanibiciclette.it Ingresso gratuito. Aperto su appuntamento.
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