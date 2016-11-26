Black Friday, calabresi all’assalto di negozi e centri commerciali

Affluenza record nei centri commerciali e anche nei negozi dei centri storici, con più acquisti online e interesse per la tecnologia

Da Reggio Calabria a Cosenza boom di presenze tra gli esercizi commerciali. Ha registrato un aumento notevole l’afflusso di clienti nei negozi di tutta la Calabria in occasione del “Black friday”, in cui vengono praticati sconti speciali in tutti i negozi.

L’afflusso maggiore é stato registrato soprattutto nei centri commerciali, ma l’incremento delle vendite ha riguardato anche i negozi nei centri storici che hanno aderito all’iniziativa. In aumento anche le vendite on line.

A Catanzaro nei centri commerciali é stato rilevato, fin dal mattino, un aumento delle presenze. E lo stesso é avvenuto in tutta la Calabria ed anche nell’area urbana di Cosenza dove ancora ora il centro commerciale Metropolis risulta essere affollatissimo. L’interesse dei clienti si é concentrato soprattutto sui prodotti del settore tecnologico.

Gli sconti praticati dai titolari dei negozi sono stati vari. In alcuni casi, anche allo scopo di eliminare le scorte di magazzino, si é arrivati a praticare riduzioni di prezzo, soprattutto su alcuni articoli, anche dell’80%.

Ci sono commercianti che non escludono di estendere gli sconti praticati oggi a tutto il week-end.