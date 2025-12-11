Reggio, lo storico negozio ‘Blitz’ festeggia 40 anni: una storia di passione, sacrificio e coraggio

Un viaggio che, partito nel lontano 1985, ha visto il negozio crescere, evolversi e diventare un punto di riferimento per tutta la città. Il racconto dell'imprenditore Paolo Firriolo e dei figli Gianluca e Alessia

Il 7 dicembre 2025, il negozio storico Blitz di Reggio Calabria ha celebrato un traguardo straordinario: i 40 anni di attività. Un viaggio che, partito nel lontano 1985, ha visto il negozio crescere, evolversi e diventare un punto di riferimento per tutta la città.

La serata di festeggiamenti, con un buffet accogliente, la musica della dj Federica Caracciolo e il tradizionale taglio della torta con la scritta “40 Blitz”, è stata l’occasione per incontrare tanti clienti storici e nuove generazioni, tutte pronte a celebrare un negozio che è diventato simbolo di tradizione e innovazione.

Ma dietro a questa storia, dietro ogni prodotto venduto e ogni cliente soddisfatto, c’è una storia fatta di lavoro instancabile, sacrifici e una passione che ha accompagnato Paolo Firriolo in ogni fase della sua carriera. Oggi, a 40 anni dal suo esordio, l’imprenditore reggino guarda indietro con soddisfazione e gratitudine, ma anche con l’umiltà di chi ha sempre messo la sua famiglia e la comunità al centro del suo lavoro.

La nascita di Blitz e il sogno che diventa realtà

Era il 7 dicembre 1985 quando Paolo, allora giovane imprenditore, decise di aprire la sua piccola boutique in via San Francesco da Paola. Non era solo l’inizio di un’attività commerciale, ma il realizzarsi di un sogno. “Ricordo quel giorno come fosse ieri”, racconta Paolo.

“Avevo un sogno nel cassetto: aprire il mio negozio. All’inizio era solo una piccola bottega, ma il cuore c’era. E il nome, Blitz, lo scelsi prendendolo da una nota trasmissione televisiva perché suonava forte, come una scarica di energia, qualcosa che rimanesse impresso nella mente, un nome che si facesse notare”.

I primi anni videro una crescita costante come l’apprezzamento dei clienti. Con una passione travolgente per le calzature e la pelletteria, Paolo non solo costruì una solida reputazione nel settore, ma creò legami forti con i suoi clienti. “Non è stato mai un lavoro come tanti. Era la mia vita. Ogni cliente che varcava la soglia del negozio diventava parte della mia famiglia. E questa è stata la forza di Blitz: costruire rapporti duraturi”.

L’evoluzione del negozio e la crescita della famiglia Firriolo

Il primo grande passo arrivò nel 1990, quando, insieme alla nascita della sua seconda figlia, Alessia, Paolo inaugurò il secondo negozio Blitz, un passo che segnò l’inizio di una vera e propria espansione. Non solo pelletteria e calzature, ma anche una visione più ampia, fatta di investimenti mirati e una continua ricerca della qualità.

In quegli anni, Blitz divenne uno dei monomarca più importanti della città, con l’esclusiva di brand come Samsonite e The Bridge, che Paolo scelse con lungimiranza. “Ho sempre cercato di offrire il meglio, di portare in città ciò che ancora non c’era”, racconta con orgoglio. “The Bridge è stata una scelta coraggiosa e lungimirante, ma alla fine ha ripagato”.

Con l’ingresso dei figli Gianluca e Alessia Firriolo nella gestione dell’attività, la storia di Blitz si arricchì di nuove idee e prospettive, ma sempre con il focus sulla qualità e sull’attenzione al cliente che Paolo aveva messo al centro del suo lavoro. “Ho sempre voluto che i miei figli crescessero con i giusti valori”, spiega Paolo, con una nota di orgoglio. “La professionalità, la passione per il nostro lavoro, la cura del cliente. Sono felice di vedere che oggi Gianluca e Alessia portano avanti tutto questo con lo stesso spirito”.

Gianluca e Alessia oggi sono il presente e il futuro di Blitz e del negozio The Bridge sul Corso Garibaldi. “Papà ci ha insegnato che non bisogna mai mollare”, afferma Gianluca. “Il negozio è sempre stato la sua seconda casa, e questo ci ha trasmesso. Abbiamo visto nostro padre lavorare giorno e notte, senza mai fermarsi. Le ferie le sognava più che viverle”. Alessia, sorridendo, aggiunge: “Mio padre è sempre stato modesto, non ha mai cercato la notorietà, ma ha insegnato a tutti noi che il successo viene solo con l’impegno e il cuore”.

La passione di Paolo per il lavoro ha trasformato Blitz in una vera e propria famiglia. “Non solo lavorare insieme, ma sostenersi a vicenda”, continua Alessia. “Papà ci ha sempre detto che la famiglia è la base di tutto. La forza di essere uniti, di affrontare insieme le difficoltà. Quando qualcosa non va, c’è sempre qualcuno su cui contare”.

Il rapporto con la città e la comunità

Un altro aspetto fondamentale della storia di Blitz è il suo rapporto con la città di Reggio Calabria. “Blitz è sempre stato parte integrante della comunità”, dice Paolo. “Abbiamo visto cambiare tanto in questi anni, ma non ci siamo mai tirati indietro. Il negozio è una risorsa per la città, per i reggini. Nonostante le difficoltà, come il periodo del Covid, abbiamo sempre cercato di resistere e di reagire. E oggi, a distanza di 40 anni, i nostri clienti ci dicono ‘fortunatamente ci siete ancora voi’. E questo mi riempie di orgoglio”.

Nel corso dei suoi 40 anni di attività, Paolo Firriolo non ha mai perso occasione per esprimere la sua gratitudine verso coloro che lo hanno sostenuto lungo il cammino. Tra i suoi principali alleati, menziona con affetto Pasquale Amato, che gli ha dato una mano fondamentale nei primi anni, aiutandolo a crescere e sviluppare il suo negozio.

“Ringrazio Pasquale per la mano che mi ha dato quando ne avevo bisogno. È stato un amico, un collega, una persona che ha sempre creduto in me”, afferma Paolo, con un sorriso che tradisce la profondità di quella gratitudine. Ma c’è un altro pilastro della sua vita e del suo lavoro, la sua moglie, Loredana Mezzi, che, come racconta Paolo, è stata una vera e propria forza dietro le quinte.

“Loredana è stata il pilastro che mi ha sostenuto nei momenti difficili e con cui ho gioito dei miei successi. Senza di lei, molte cose non sarebbero state possibili”. La sua presenza silenziosa ma fondamentale ha permesso a Paolo di portare avanti la sua attività con dedizione e amore, sempre al fianco della sua famiglia.

Un altro capitolo significativo nella storia di Blitz è legato ai primi anni della Reggina in Serie A, quando il negozio diventò un punto di riferimento anche per la squadra amaranto e per i suoi tifosi. Durante quel periodo, Blitz fu parte integrante della trasmissione televisiva ‘Corner’ dedicata alla Reggina, diventando una sorta di angolo di casa per tutti gli appassionati.

Paolo Firriolo ricorda con affetto il suo amico Gianni Citra, storico giornalista e volto noto del calcio reggino, con cui Blitz intrattenne una collaborazione speciale. “Gianni è stato un amico, un professionista straordinario, e un grande tifoso della nostra città”, dice Paolo.

“Durante gli anni della Serie A, Blitz è diventato un sponsor ufficiale della trasmissione, ricordo con piacere anche le visite in negozio di giocatori come Pirlo, Baronio e tanti altri. È stato un onore per noi far parte di quella grande famiglia”. Grazie alla visibilità offerta dalla trasmissione, Blitz rafforzò il suo legame con la città e con la squadra, diventando una parte indissolubile della storia calcistica di Reggio Calabria.

Reggio Calabria è cambiata, e anche Blitz ha saputo adattarsi, continuando a offrire prodotti esclusivi e un servizio impeccabile. “La nostra città sta vivendo un momento difficile”, commenta Paolo, “giovani che vanno via, un’economia che gira poco. Ma noi ci siamo, pronti a fare rete con le altre realtà. Più siamo, più forza abbiamo tutti quanti”.

Una lunga storia che guarda al futuro, senza dimenticare il passato

Oggi, con il supporto dei suoi figli, Paolo guarda al futuro con speranza e determinazione. “La mia esperienza può essere un supporto per loro, ma sono contento di vedere che sono già in grado di andare avanti da soli”, dice con un sorriso. “La mia parte l’ho fatta, ora tocca a loro portare avanti il nostro sogno, con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre”.

Concludendo, Paolo afferma con emozione: “I 40 anni di Blitz non sono solo un traguardo commerciale, ma una storia di vita, di sacrifici e di amore per questa città e per la nostra famiglia. Siamo pronti a scrivere il futuro, sempre insieme, sempre uniti”. E il mezzo secolo di storia sembra già avvicinarsi….