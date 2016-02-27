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Blu, giallo e bianco: le proposte primaverili donna Tru Trussardi

Denim e pelle, pizzo e felpe, bomber di seta: la collezione primavera-estate Tru Trussardi mixa elementi diversi per una donna dinamica ma sofisticata

27 Febbraio 2016 - 14:54 | di Redazione

Collezione primavera-estate 2016 donna di Tru Trussardi, tra blu, giallo e bianco

-di Laura Maria Tavella. La Collezione primavera-estate Tru Trussardi, con gli immancabili elementi della collezione Trussardi Jeans, mette in primo piano una donna dinamica ma sofisticata.

Per farlo, la maison sceglie un processo di contaminazione: mixare elementi diversi, per ottenere effetti nuovi, ma dalla forte impronta caratteriale.

Il denim si accosta così alla pelle, il pizzo alle felpe; i bomber sono fatti di seta e ricami fantasiosi.

L’effetto è rafforzato dall’alternanza di tonalità neutre fredde e calde: punte di blu, bianco e, a tratti, anche giallo.

Pantaloni skinny si abbinano perfettamente a giacche dal taglio classico o, al contrario, pantaloni ampi vengono accostati a giacche biker dalle tinte forti, blu o giallo.

Tutto, nella collezione Primavera-estate si mischia e si indossa a strati: i tailleur abbandonano le linee rigide e si fanno morbidi, squadrati solo sugli orli; i blazer sono leggeri come camicie, da indossare rigorosamente con bluse fluide.

Completa l’insieme l’impatto forte di accessori materici e ricchi di suggestione: un’Icon bag Trussardi dai toni neutri, quindi, per mitigare un look aggressivo dai colori forti.

Oppure una borsa tracolla, come quella rigida nei colori giallo, bianco e nero, per dare una spinta in più a un look basic.

Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 1
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 2
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 3
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 4
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 5
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 6
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 7
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 8
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 9
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 10
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 11
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 12
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 13
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 14

La nuova collezione di Tru Trussardi e Trussardi Jeans la trovi da Tru Trussardi a Reggio Calabria, in via Corso Garibaldi, 531.

Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 15
Tru Trussardi, collezione primavera-estate 2016 donna a Reggio Calabria, foto 16

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