Il chiosco sul mare riapre dopo due anni tra lampare e design marino. Il titolare Bruno Monteviso racconta il progetto e le novità della stagione estiva

Un locale pensato e ideato per vivere appieno il mare con i suoi colori e i suoi sapori incastonato sul più bel chilometro d’Italia, a due passi dallo Stretto. Il “Blue Morgana” è il nuovo chiosco della Via Marina di Reggio Calabria dedicato a chi ama il classico aperitivo in riva al mare in totale relax e armonia. Un locale che coniuga l’antica tradizione peschereccia con la mitologia del nostro territorio.

“E’ stata una serata inaugurale dal sound decisamente estivo affacciati sul mare tra colori rilassanti e luci delle lampare. Invitati e curiosi, entusiasti e partecipativi, hanno dato l’avvio ad una nuova stagione che vedrà l’avvicendarsi di eventi live che valorizzeranno una struttura minimal-chic con un food dai sapori semplici ma ricercati. Pezzo forte del nuovo progetto la caratteristica barca/living adagiata fronte mare ma il meglio deve ancora venire!“

Sono le parole dell’avv. Angela Faraone che ha seguito l’intero progetto del nuovo chiosco “Blue Morgana” riaperto, dopo due lunghi anni, nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 giugno.

“Finalmente si è realizzato il nostro sogno – spiega Bruno Monteviso – Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso. In questi mesi c’era tanta curiosità attorno alla struttura che piano piano prendeva sempre più forma. Non vedevamo l’ora di rivivere questo spazio che offre un panorama mozzafiato da una prospettiva unica. ‘Blue Morgana’ è uno dei pochi posti in città in cui poter gustare una gustosa frittura di pesce a pochi metri dal mare con un arredamento tipico marino. In tanti hanno apprezzato il design del locale“.

La novità: la seduta nello spazio verde

Tra le novità, l’originale seduta adagiata nello spazio verde adiacente al chiosco ideata ed interamente progettata da Bruno e dalla sua ragazza Antonella.

“E’ un piccolo regalo che mi sono fatto e che ho voluto fare ai nostri clienti. E’ stato un progetto nato circa un anno fa ispirandomi anche a locali sia italiani che esteri. Abbiamo ripreso l’idea insieme alla mia ragazza e abbiamo creato una nuova forma.”

Durante la stagione estiva si alterneranno concerti, presentazioni di libri e numerosi eventi in programma.

Aperto ogni giorno dalle 19 con pesce e cocktail

Il ‘Blue Morgana‘ Vi aspetta tutti i giorni, a partire dalle ore 19:00, con le sue ottime pietanze a base di pesce ed i suoi cocktail attentamente selezionati e abbinati ad ogni pietanza.

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