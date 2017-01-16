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Al via il corso con i big di National Geographic e del fotogiornalismo contemporaneo

Otto moduli da marzo a settembre con grandi nomi della fotografia internazionale: Reggio Calabria sede della master class patrocinata da National Geographic

16 Gennaio 2017 - 11:12 | di Vincenzo Comi

Shooting sull'Etna durante il Bluocean's Workshop

Sarà Reggio Calabria la base della delle Master Class in fotogiornalismo patrocinato da National Geographic. Il Bluocean’s Workshop si articolerà in 8 moduli da marzo a settembre e proporrà i più elevati standard didattici in ambito fotogiornalistico.

Saranno personalità di rilievo internazionale della fotografia, del fotogiornalismo e del photoediting a dirigere gli appuntamenti didattici: Lynn Johnson, Mario Spada, Tiziana Faraoni, Daniele Zendroni, Alessandro Penso, Marco Pinna, Simona Ghizzoni, Emiliano Mancuso e Annalisa D’Angelo.

Il Master Class in fotogiornalismo si sviluppa secondo gli originali dettami didattici del Bluocean’s Workshop: 8 moduli full immersion tra moduli d’aula e shooting sul campo, con quest’ultimi che coinvolgeranno locations calabresi e siciliane nello sviluppo di programmi di forte impatto mediatico.

Giunto all’8edizione, il Bluocean’s workshop ha visto certificare la propria offerta didattica dalla pubblicazione, a cura di propri corsisti, di numerosi servizi anche su testate di rilevanza non solo nazionale come National Geographic Magazine,  National Geographic web e l’Espresso.

Per informazione su programmi, regolamenti e iscrizioni: info@bluocean.it

Open Day della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia SPPG a Reggio Calabria
Immagine di copertina: Bluocean's Workshop, master class di fotogiornalismo

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Reggio Calabria Fotografia
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