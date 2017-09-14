L’8° appuntamento del Bluocean’s Workshop 2017, Master Class in fotogiornalismo, patrocinato da National Geographic, sarà diretto da Marco Pinna, photoeditor di National Geographic Italia e Direttore dell’Umbria World Fest.

L’evento dal titolo “Lavorare per National Geographic” si terrà dal 15 al 17 settembre a Reggio Calabria con un programma full immersion di tre giorni che “immergerà” i partecipanti, provenienti da diverse Regioni, nel mondo NatGeo.

Il programma di tre giorni

Dalla storia di National Geographic fino alle evoluzioni più recenti della rivista. Tutto secondo i dettami di National Geographic: l’importanza dell’idea, come si affronta un commissionato; preparazione, consultazioni e storyboard. L’importanza della varietà visiva: da come ci si comporta sul campo fino a come si scelgono e devono essere presentate le foto alla rivista.

Un programma che perfezionerà l’approccio e la metodologia di lavoro secondo i criteri di National Geographic Il programma inizia con il quesito più comune tra i fotografi: come deve essere costruito e presentato un lavoro ad un photoeditor di una testata giornalistica?

La finalità del workshop

La finalità del workshop è quella di fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze di base necessarie per la realizzazione di un proprio layout. I docenti analizzeranno il legame e l’importanza del dialogo tra fotografia e grafica in uno storytelling.

Durante il workshop, si analizzeranno tutte le fasi della progettazione. Al termine dei tre giorni seguirà una proiezione dei lavori ultimati.

L’appuntamento diventa un’occasione privilegiata di lavoro gomito a gomito con i massimi rappresentanti del photoediting italiano in un percorso formativo mirato alla migliore costruzione di un reportage fotografico, dal contenuto alla corretta “forma” di presentazione.

Il percorso di alta formazione fotografica

L’evento concluderà il percorso di alta formazione fotografica prodotto da Bluocean con l’esclusiva partnership di National Geographic che ha visto impegnati a Reggio le più titolate firme della fotografia e del photoediting contemporaneo italiano e internazionale.

I corsisti partecipanti alle 8 Master Class (da marzo a settembre), hanno raggiunto la città dello Stretto dalle regioni Friuli, Toscana, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia, oltre ai numerosi iscritti provenienti dalla Calabria.

Il Bluocean’s Workshop, evento patrocinato da National Geographic Italia e giunto alla 8° edizione, ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea tra cui Carsten Peter, Erika Larsen e Lynn Johnson e ha visto negli anni certificare la propria valenza didattica dalla pubblicazione, a cura di propri corsisti, di numerosi servizi su testate di rilevanza non solo nazionale come National Geographic Italia Magazine, National Geographic web e l’Espresso.

Per informazione su programmi, regolamenti e iscrizioni: info@bluocean.it