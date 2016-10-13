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Bob Dylan premio Nobel per la letteratura 2016

Il Nobel per la Letteratura 2016 assegnato a Bob Dylan, nello stesso giorno della morte di Dario Fo: la motivazione e la gioia di Francesco De Gregori

13 Ottobre 2016 - 15:40 | di Redazione

Bob Dylan, Premio Nobel per la Letteratura 2016

Proprio nel giorno della morte di Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura nel 1997, l’importante riconoscimento per il 2016 viene assegnato a Bob Dylan.

Il 75enne cantautore e compositore statunitense è stato premiato per “aver creato una nuova poetica espressiva all’interno della grande tradizione canora americana“, ha spiegato la commissione dei Nobel a Stoccolma.

Felice della premiazione il cantautore Francesco De Gregori,

È una notizia che mi riempie di gioia, vorrei dire non è mai troppo tardi. Il Nobel assegnato a Dylan non è solo un premio al più grande scrittore di canzoni di tutti i tempi ma anche il riconoscimento definitivo che le canzoni fanno parte a pieno titolo della letteratura di oggi e possono raccontare, alla pari della scrittura, del cinema e del teatro, il mondo e le storie degli uomini. Bob Dylan incarna l’essenza di tutto questo, nessuno come lui ha saputo mettere in musica e parole l’epica dell’esistenza, le sue contraddizioni, la sua bellezza”.

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