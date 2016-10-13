Bob Dylan, Premio Nobel per la Letteratura 2016

Proprio nel giorno della morte di Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura nel 1997, l’importante riconoscimento per il 2016 viene assegnato a Bob Dylan.

Il 75enne cantautore e compositore statunitense è stato premiato per “aver creato una nuova poetica espressiva all’interno della grande tradizione canora americana“, ha spiegato la commissione dei Nobel a Stoccolma.

Felice della premiazione il cantautore Francesco De Gregori,

“È una notizia che mi riempie di gioia, vorrei dire non è mai troppo tardi. Il Nobel assegnato a Dylan non è solo un premio al più grande scrittore di canzoni di tutti i tempi ma anche il riconoscimento definitivo che le canzoni fanno parte a pieno titolo della letteratura di oggi e possono raccontare, alla pari della scrittura, del cinema e del teatro, il mondo e le storie degli uomini. Bob Dylan incarna l’essenza di tutto questo, nessuno come lui ha saputo mettere in musica e parole l’epica dell’esistenza, le sue contraddizioni, la sua bellezza”.