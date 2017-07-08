Bocale ADMO: Carbone è il nuovo attaccante

Altra ufficialità comunicata a stretto giro dal Bocale ADMO, il quale annuncia il nome del nuovo centravanti: si tratta di Francesco Carbone, uno degli attaccanti più importanti e prolifici delle ultime stagioni di Eccellenza.

Carbone, centravanti dal fisico possente e dal gol facile, nelle ultime stagioni ha fatto le fortune di numerose compagini di Eccellenza, tra le quali l’ambiziosa Cittanovese. In precedenza aveva inoltre indossato la maglia della Taurianovese, componendo con Leo Secondi una coppia d’attacco tecnica e potente; importanti esperienze anche a Siderno, in particolare nella seconda parte della stagione 2015/2016, quando andò a rinforzare il reparto offensivo della squadra ionica, guidata da mister Laface e con compagni di squadra Fabio Dagostino e Giuseppe Foti, che ritroverà in biancorosso, chiudendo al secondo posto e conquistando poi il salto in Eccellenza.

Dopo Dagostino e Calarco, il Bocale ADMO cala il terzo Asso; con l’arrivo di Ciccio Carbone far gol sarà solo una formalità.