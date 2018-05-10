Festa della mamma dedicata ai bambini per l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. Appuntamento domenica 13 maggio alle ore 18:00 a in piazza Chiesa a Bocale dove si terrà la festa di apertura della nuova area giochi realizzata dall’Amministrazione Falcomatà.

Un’occasione d’incontro per i cittadini, le associazioni, e soprattutto per i bambini del quartiere cui è dedicata la nuova area giochi che sarà aperta, simbolicamente, proprio in occasione della Festa della Mamma, alla presenza del sindaco Falcomatà e degli altri rappresentanti dell’Amministrazione.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Reggio Calabria