Bocale – Apertura della nuova area giochi per la Festa della Mamma
Domenica 13 maggio alle 18 in piazza Chiesa a Bocale si apre la nuova area giochi, con la festa della mamma dedicata ai bambini del quartiere
10 Maggio 2018 - 15:14 | di Eva Curatola
Festa della mamma dedicata ai bambini per l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. Appuntamento domenica 13 maggio alle ore 18:00 a in piazza Chiesa a Bocale dove si terrà la festa di apertura della nuova area giochi realizzata dall’Amministrazione Falcomatà.
Un’occasione d’incontro per i cittadini, le associazioni, e soprattutto per i bambini del quartiere cui è dedicata la nuova area giochi che sarà aperta, simbolicamente, proprio in occasione della Festa della Mamma, alla presenza del sindaco Falcomatà e degli altri rappresentanti dell’Amministrazione.
Fonte: Ufficio Stampa Comune di Reggio Calabria
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