L'Associazione Georgia in Calabria applaude il giovane georgiano Buba Rukhadze, calciatore del Bocale, per passione e impegno

’Associazione Georgia in Calabria‘, nella persona del Vice Presidente Gianmarco Crea, vuole esprimere tutta la gioia nei confronti del giovane Buba Rukhadze il giovane di origine Georgiana, calciatore del Bocale.

Grazie alla passione, all’impegno e dedizione messi in campo in questi mesi nella squadra ha fatto si da potersi distinguere per la sua personalità e bravura. L’Associazione augura al giovane ragazzo di avere tanti successi.