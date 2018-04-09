Bocale – Sistemata la strada dopo le numerose segnalazioni
Completati i lavori sul manto stradale di Bocale dopo le segnalazioni dei residenti, che lamentavano voragini causate dal passaggio dei camion
09 Aprile 2018 - 11:40 | di Vincenzo Comi
Completati i lavori nei giorni scorsi di sistemazione del manto stradale a Bocale. Numerose le segnalazioni dei residenti che lamentavano diverse ‘voragini‘ causate dal passaggio dei camion. Adesso la situazione è tornata alla normalità, come confermato dalle foto che evidenziano i lavori effettuati al manto stradale.
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