Il “Boccaccio”, come ben sapete, è il famoso ristorante del lungomare di Villa San Giovanni. Un locale conosciuto ormai da intere generazioni. I nonni di oggi vi portavano i figli la domenica magari per un gelato ed oggi i nipoti si trovano ad andare al mare a gustare un aperitivo senza eguali o, perché no, per assaggiare una pizza che rispetta, a tutti gli effetti, la tradizione culinaria reggina.

Conclusa la stagione estiva infatti, il Boccaccio si ritira nei suoi locali ‘invernali’. Una ritirata al sapore di novità, perché la parola d’ordine del locale della periferia reggina è “stupire“.

Il Boccaccio infatti oltre ad essere un rinomato ristorante e ad avere una gustosissima gelateria è specializzato anche nella pizza! La famiglia Sottilaro, seguendo la stessa linea imprenditoriale del ristorante, ha deciso di mettere a frutto la conoscenza culinaria anche in un settore così amato dagli italiani.

“Lavoriamo solamente prodotti del territorio – afferma Francesco Sottilaro – I vantaggi della nostra cucina sono proprio questi, chi viene da noi sa cosa sta mangiando e sa dove è stato preso”.

Pizze gourmet con il pescato del giorno

La pizzeria del Boccaccio, oltre le pizze “classiche”, propone a tutti i reggini delle pizze gourmet inedite a base di pesce. Tra gli ingredienti potrete trovare solamente il pescato del giorno, quindi i gusti non saranno mai uguali. Tra le specialità vi sarà però il ragù a base di pesce (molto gettonato fra i clienti del ristorante), una vera e propria specialità del Boccaccio. Sarà inoltre possibile trovare pesce spada, pesce sciabola, in base appunto alla stagionalità del prodotto.

Il menù della pizzeria punta inoltre su fritture particolari sempre incentrate sul pescato locale, impossibili da trovare altrove: “Lavoriamo molto con le melanzane, le zucchine locali e i formaggi – racconta Sottilaro – ciò che garantiamo ai nostri clienti è la freschezza dei prodotti che andranno a consumare. Ci occupiamo di tutto ciò che è calabrese”.

Da sottolineare è anche la presenza di birre artigianali calabresi che seguono appunto la scelta di dar risalto ai prodotti del nostro territorio.

Un nuovo look nel segno della famiglia Sottilaro

La pizzeria si presenta oggi con un nuovo look, ma con i vecchi principi che da 3 generazioni contraddistinguono la famiglia Sottilaro e il Boccaccio.

La pizzeria Boccaccio vi aspetta per gustare infinite prelibatezze e con promozioni (anche infrasettimanali) che vi faranno venire l’acquolina in bocca e gioire il portafoglio!

PER INFO E PRENOTAZIONI:

www.boccaccioilpescatore.com

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