Boom Escape Room Intrappola.TO a Reggio: tutte le squadre che hanno raggiunto il 100%

Sono solo 12 le squadre riuscite a evadere dalla Escape Room Intrappola.TO di Reggio: 60 minuti per aprire l'unica porta

Sono solo 12 le squadre che sono riuscite ad evadere: stiamo parlando di “Escape Room Intrappola.

TO”, il nuovo gioco che impazza da tempo in tutto il mondo e che, da poco, ha aperto i battenti anche a Reggio Calabria, registrando un sold out davvero inaspettato!

Lo scopo del gioco è riuscire, in 60 minuti di tempo, ad aprire il lucchetto dell’unica porta che può ridarvi la libertà.

Ci sono degli indizi e delle trappole: sta a voi individuare la via di fuga. Ma il tempo scorre e i minuti vanno in fumo rapidamente.

C’è solo una porta nella stanza ma aprirla non sarà un gioco da ragazzi!

A Reggio Calabria, infatti, a riuscirci sono stati davvero in pochi: solo 12 squadre sono riuscite a completare il gioco al 100%: gli integrati, l’elfa di Mariella, Burry, Warriors, Los Primos, Mai Drimm Timm, Misaico, Willy Team, A putia i Mustazzuni, Scunchiuruti-l’evoluzione, Groospal, Maiunagioia sono i nomi delle squadre risultati vincitrici al gioco più famoso in città!

Per tutti gli altri (anche noi di Citynow.it ci abbiamo provato, totalizzando un buon 80%), resta l’amarezza di non aver avuto abbastanza tempo per concludere: i più tenaci, però, non mollano e spesso con determinazione tornano per riprendersi la propria rivincita!

Siete pronti a sfidare il tempo?