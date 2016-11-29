Boom di visite, prorogata in Calabria la mostra ‘Dinosauri in carne e ossa’

Boom di visitatori, al Parco urbano di Moderata durant, per la mostra “Dinosauri in carne e ossa”. Dal 14 ottobre al 20 novembre sono state infatti quasi 5mila le persone che hanno varcato la soglia di ingresso del Parco per ammirarne l’allestimento “preistorico”. I dinosauri esposti per l’iniziativa sono stati molto apprezzati da adulti e bambini, con ben 4.647 visitatori totali, dai biglietti così distribuiti: interi (visitatori singoli o soli adulti) 132, ridotti (fascia maggiore, vista la promozione dei gruppi famiglia e delle riduzioni) 2312, ridotto scuole (alunni delle classi paganti) 1388, omaggi (handicap, esenzioni insegnanti o bambini piccoli) 815. Grande partecipazione da parte delle scuole del Vibonese, soprattutto per quanto riguarda gli istituti scolastici delle frazioni e dei comuni limitrofi, meno per Vibo città.

Il successo della mostra ha fatto sì che il Comune decidesse di rimandarne la chiusura. A darne notizia è Carmela Valia, consigliere comunale, che ha fortemente voluto che l’evento itinerante facesse tappa anche a Vibo. “La mostra – ha detto la Valia – ha riscosso grande successo. Viste le continue prenotazioni delle scuole delle province calabresi, si prolungherà la possibilità di visitare i dinosauri all’interno del Parco urbano fino all’11 dicembre: sabato e domenica aperta a tutti, nei giorni infrasettimanali, dedicata alle scuole”.

fonte: zoom24.it