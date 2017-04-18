Il Borgo delle Storie, il nuovo progetto editoriale di artisti e scrittori

Nell’anno dei borghi, Il progetto Il Borgo delle Storie, nato da un’idea di Fulvia Toscano per Naxoslegge e il Comune di Motta Camastra, consegna alle stampe, grazie alle edizioni A&B del gruppo Bonanno, un piccolo ma emozionante libro che raccoglie il “succo” della Storia.

La residenza di artisti e scrittori

Nel 2016, infatti, Naxoslegge propone al comune di Motta Camastra un protocollo di intesa con cui si sancisce una collaborazione per realizzare una residenza di artisti e scrittori nel cuore del paese, in una casa proprietà della Toscano. Ed è così che, a poco a poco, il borgo si “popola”di scrittori, provenienti da Sicilia, Calabria e Sardegna, accolti con amorevole cura dagli abitanti e dagli amministratori, disposti a ricevere le storie raccontate dagli abitanti del Borgo, memoria imperitura di pezzi di vite e trame irrisolte che aspettavano di essere raccontate.

Nasce così il volume, a brevissimo in libreria, che contiene le nove storie di altrettanti ospiti: Licia Cardillo, Giorgio D’Amato, Marinella Fiume, Daniela Gambino, Biagio Guerrera, Clelia Lombardo, Cristina Marra, Mary Mattana, Lina Maria Ugolini.

Le storie degli abitanti di Motta Camastra

Sono riscritture di storie apprese dalla viva voce degli abitanti di Motta, soprattutto anziani, che hanno donato, con antico costume di ospitalità, una parte preziosa di un loro tesoro. Ed ecco rivivere personaggi, luoghi, credenze, sapori, storie misteriose perse nell’ immaginario e tra le pietre delle Gole dell’ Alcantara, in cui il paese è incastonato, quasi assorto in un incantesimo arcano.

Fulvia Toscano, ideatrice del progetto, precisa che il Borgo delle Storie è un esempio di felice sinergia tra pubblico e privato, una virtuosa collaborazione creativa che gratifica tutti e lascia spazio a future occasioni di crescita, come sottoscritto anche dal sindaco Claudio Bartucciotto e dall’ assessore alla cultura Pina Grillo, preziosi compagni di viaggio in questa splendida avventura che, dalla Valle dell’ Alcantara, può diffondersi in tutta la Sicilia. Il Borgo delle Storie, infatti, è un format che Naxoslegge proporrà in altri contesti, promuovendo gemellaggi tra Motta Camastra e altre realtà simili, tante, presenti nell’ Isola. Il libro, arricchito da una breve premessa a cura del prof. Filippo Grasso, dopo la prima presentazione a Motta Camastra, nella prima decade di Maggio, comincerà un tour di promozione nei borghi di Sicilia.

Intanto la casetta nel cuore di Motta rimane aperta e disponibile per gli artisti che volessero trascorrere un periodo di quiete creativa, facendo dono della loro presenza e della loro arte, ricevendo in cambio una ospitalità calorosa, in un contesto di antica bellezza.