Reggio – Natale tra musica, memoria e comunità a Borgo Nocille

Nel cuore del Natale, tra silenzi, luce e condivisione, Borgo Nocille si illumina ritrovando la sua dimensione più autentica. I profumi del fuoco a legna si mescolano ai canti antichi e il borgo, con la sua atmosfera da presepe, si trasforma in una scenografia viva, sospesa tra memoria e presente.

È in questo contesto che domenica 28 dicembre, a partire dalle ore 19:00, Borgo Nocille accoglie il ritorno dei Mattanza con “Abbentu”, rievocazione musicale e rituale della Natività inserita nel calendario degli appuntamenti natalizi del borgo pellarése.

I Mattanza a Borgo Nocille con “Abbentu”

Con “Abbentu”, la storica formazione calabrese propone una lettura originale della Natività, intrecciando canti tradizionali, testi popolari e brani inediti tratti dal proprio archivio storico.

Sul palco Mario Lo Cascio (chitarra, lira calabrese e voce del gruppo), Rosamaria Scopelliti e gli altri componenti dei Mattanza raccontano la Natività attraverso testi tradizionali e un copione firmato dal drammaturgo Lorenzo Praticò.

Abbentu non è una semplice esecuzione musicale, ma un racconto corale in cui la musica diventa narrazione. Un Avvento che parla al presente senza rinunciare alle radici, nel ricordo di Mimmo Martino, figura centrale nella storia del gruppo.

Un ritorno atteso per il Natale del borgo

Per Demetrio Laganà, presidente dell’associazione Borgo Nocille, quello dei Mattanza è un ritorno sempre gradito. Un legame che si rinnova nel segno delle tradizioni, della memoria e di una resistenza culturale che continua a vivere attraverso la musica, anche sotto Natale.

L’apericena del Borgo

L’evento del 28 dicembre sarà accompagnato dall’Apericena del Borgo, con prodotti tipici del territorio cucinati su fuoco a legna.

Un momento conviviale che completa l’esperienza musicale e restituisce il senso più profondo di Borgo Nocille come luogo di incontro e comunità.

Per il concerto e l’apericena è obbligatoria la prenotazione al numero 328 1722545.

Natale a Borgo Nocille: gli altri appuntamenti

Il concerto dei Mattanza si inserisce in un calendario più ampio che accompagna il borgo fino all’inizio del nuovo anno.

Tra i prossimi appuntamenti:

30 dicembre, ore 15:00 : Trekking someggiato, passeggiata tra sentieri e paesaggi in compagnia degli asinelli;

: Trekking someggiato, passeggiata tra sentieri e paesaggi in compagnia degli asinelli; 2 gennaio, ore 19:30: spettacolo con la lira, tra musiche antiche e melodie per inaugurare il nuovo anno.

Ad ogni evento sarà possibile degustare prodotti tipici del territorio, rafforzando il legame tra cultura, natura e convivialità.