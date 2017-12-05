La Giunta municipale ha approvato la delibera per lo schema di convenzione, che sarà sottoscritto dal Sindaco Giuseppe Falcomatà con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la disciplina degli impegni reciproci per la realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione del borgo di Podargoni, inserito e finanziato attraverso il cosiddetto “Bando Periferie”, per un fondo complessivo, destinato alla Città di Reggio Calabria, di 18 milioni di euro.

L’avvio formale dell’iter per il finanziamento

L’atto determina l’avvio formale dell’iter per la concessione del finanziamento ottenuto dal Comune di Reggio Calabria a seguito della partecipazione al bando indetto dalla Presidenza del Consiglio.

Entro sessanta giorni dalla registrazione della convenzione, approvata dalla Giunta, presso la Corte dei Conti, dovranno essere approvati, con apposito atto deliberativo, i rimanenti progetti definitivi o esecutivi relativi al programma candidato.

Il responsabile del procedimento e il monitoraggio

La stessa delibera individua nell’Architetto Alfonso Cappuccio il Responsabile unico del procedimento mentre il Dirigente dei Lavori Pubblici Antonino Cristiano sarà il responsabile del monitoraggio dell’intervento finanziato.