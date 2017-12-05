Borgo di Podargoni, approvato il progetto di riqualificazione da 18 milioni di euro
Via all'iter per il recupero di Podargoni: la Giunta approva lo schema di convenzione con la Presidenza del Consiglio per i 18 milioni del Bando Periferie
05 Dicembre 2017 - 17:21 | di Vincenzo Comi
La Giunta municipale ha approvato la delibera per lo schema di convenzione, che sarà sottoscritto dal Sindaco Giuseppe Falcomatà con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la disciplina degli impegni reciproci per la realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione del borgo di Podargoni, inserito e finanziato attraverso il cosiddetto “Bando Periferie”, per un fondo complessivo, destinato alla Città di Reggio Calabria, di 18 milioni di euro.
L’avvio formale dell’iter per il finanziamento
L’atto determina l’avvio formale dell’iter per la concessione del finanziamento ottenuto dal Comune di Reggio Calabria a seguito della partecipazione al bando indetto dalla Presidenza del Consiglio.
Entro sessanta giorni dalla registrazione della convenzione, approvata dalla Giunta, presso la Corte dei Conti, dovranno essere approvati, con apposito atto deliberativo, i rimanenti progetti definitivi o esecutivi relativi al programma candidato.
Il responsabile del procedimento e il monitoraggio
La stessa delibera individua nell’Architetto Alfonso Cappuccio il Responsabile unico del procedimento mentre il Dirigente dei Lavori Pubblici Antonino Cristiano sarà il responsabile del monitoraggio dell’intervento finanziato.
“Con questa delibera – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà a margine della riunione di Giunta – di fatto diamo il via all’iter procedurale che ci porterà alla progettazione esecutiva dell’intervento su Podargoni. Ricordo quando mesi fa venne fuori la graduatoria del Ministero, in tanti gridarono allo scandalo, sostenendo che la nostra città fosse stata esclusa dal finanziamento e disvelando per questo una sorta di autolesionista soddisfazione che, evidentemente, andava contro gli interessi del territorio. Alla luce dei fatti, oggi possiamo affermare che quelle opinioni erano assolutamente infondate, smentite da ciò che concretamente approviamo con questo atto, con l’avvio dell’iter di sottoscrizione della convenzione per l’erogazione del finanziamento”.
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