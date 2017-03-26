‘Bottega del Gelato Day’: sconti speciali, musica ed animazione per i più piccoli
La Bottega del Gelato festeggia la certificazione Quality Award 2017 con una giornata di sconti, animazione e torta per tutti, venerdì 31 marzo
26 Marzo 2017 - 14:32 | di Vincenzo Comi
La Bottega del Gelato ha da poco conquistato la certificazione QUALITY AWARD 2017, premio dedicato alle gelaterie artigianali che utilizzano ingredienti di qualità!
Dopo aver ritirato il premio a Milano all’interno dei locali di Palazzo Visconti, per festeggiare l’ambito riconoscimento la gelateria reggina organizza “La Bottega del gelato Day“, un’intera giornata da condividere con i propri clienti ed amici che hanno permesso la conquista della certificazione.
L’appuntamento è per venerdì 31 marzo. Vi aspetta una giornata davvero speciale!
Di seguito il programma dell’evento:
Dalle 17.00 alle 22.00 SCONTO 40% su tutti i prodotti ⭐️⭐️
- ore 17.00 animazione per bambini con mascotte e coppetta OMAGGIO per tutti i piccoli fino a 130cm di altezza
- ore 18.00 taglio della torta per festeggiare il QUALITY AWARD 2017
- ore 20.30 presenza della squadra e staff tecnico Violareggiocalabria
Ed ancora musica, animazione e torta in omaggio per tutti i presenti.
La Bottega del Gelato Vi aspetta in Via Muratori angolo Spanò 29A a #ReggioCalabria (zona piazza Carmine)
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