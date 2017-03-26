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‘Bottega del Gelato Day’: sconti speciali, musica ed animazione per i più piccoli

La Bottega del Gelato festeggia la certificazione Quality Award 2017 con una giornata di sconti, animazione e torta per tutti, venerdì 31 marzo

26 Marzo 2017 - 14:32 | di Vincenzo Comi

La Bottega del Gelato di Reggio Calabria festeggia il Quality Award 2017

La Bottega del Gelato ha da poco conquistato la certificazione QUALITY AWARD 2017, premio dedicato alle gelaterie artigianali che utilizzano ingredienti di qualità!

Dopo aver ritirato il premio a Milano all’interno dei locali di Palazzo Visconti, per festeggiare l’ambito riconoscimento la gelateria reggina organizza “La Bottega del gelato Day“, un’intera giornata da condividere con i propri clienti ed amici che hanno permesso la conquista della certificazione.

L’appuntamento è per venerdì 31 marzo. Vi aspetta una giornata davvero speciale!

Di seguito il programma dell’evento:

Dalle 17.00 alle 22.00 SCONTO 40% su tutti i prodotti ⭐️⭐️

  • ore 17.00 animazione per bambini con mascotte e coppetta OMAGGIO per tutti i piccoli fino a 130cm di altezza
  • ore 18.00 taglio della torta per festeggiare il QUALITY AWARD 2017
  • ore 20.30 presenza della squadra e staff tecnico Violareggiocalabria

Ed ancora musica, animazione e torta in omaggio per tutti i presenti.

La Bottega del Gelato Vi aspetta in Via Muratori angolo Spanò 29A a #ReggioCalabria (zona piazza Carmine)

Bottega del Gelato Day a Reggio Calabria, festa per il Quality Award 2017

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