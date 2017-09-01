Botto di fine agosto: Demetrio Libri è del Bocale ADMO
Il Bocale ADMO ufficializza l'ingaggio di Demetrio Libri, esterno offensivo classe '91 con esperienza tra Eccellenza e Serie D
01 Settembre 2017 - 10:56 | di Vincenzo Comi
Colpo di fine estate per il Bocale ADMO che ufficializza l’ingaggio di Demetrio Libri, un rinforzo di grande qualità ed esperienza, ma soprattutto di categoria e livello superiore.
Classe ’91, Demetrio Libri è un esterno prettamente offensivo in grado di interpretare ottimamente sia il ruolo di ala nel 4-4-2 che quello di seconda punta nel 4-3-3. Reduce da una lunga e fortunata esperienza con la maglia del Gallico Catona in Eccellenza, al Bocale ritrova l’ex compagno Peppe Calarco; oltre ad aver indossato la maglia della compagine rossoblù, Libri ha militato in passato con Bagaladi e Palmese, riuscendo anche a esordire in Serie D con l’Hinterreggio. Per il Bocale si tratta di un altro rinforzo di assoluto livello, una garanzia di qualità, esperienza e quantità, oltre che di un prezioso e sempre molto utile fiuto del gol.
A Demetrio Libri diamo il benvenuto al Bocale ADMO!
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