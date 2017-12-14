Visto da Sud: la responsabilità sociale della Pedagogia è il tema del dibattito che si terrà domani, venerdì 15 dicembre alle ore 10.45, presso la Sala stampa dell’Aula Magna dell’Università della Calabria.

I docenti dell’Unical, Francesco Bruno, Mario Caligiuri e Giancarlo Costabile si confronteranno da prospettive diverse sul rapporto tra Questione Meridionale e strategie pedagogiche di intervento socio-culturale. Ai lavori del simposio, che sarà coordinato dal giornalista de Il Quotidiano del Sud Michele Inserra, parteciperà anche la dott.ssa Giovanna Brogna, Responsabile del Museo Gabro dell’olio e delle tradizioni contadine di Lauropoli, a Cassano all’Ionio.

Il seminario segna l’apertura di un tavolo permanente di discussione sull’attualità del problema della disuguaglianza territoriale Nord-Sud del Paese, aperto ai contributi di tutte le forze culturali, economico-produttive e sociali interessate alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo delle terre meridionali.

Fonte: Giancarlo Costabile – Laboratorio di Pedagogia della R-Esistenza – Università della Calabria