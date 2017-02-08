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Brunori Sas in concerto a Cosenza

Brunori Sas porta il nuovo album A casa tutto bene al Teatro Rendano di Cosenza il 29 marzo, con prevendite attive dall'8 febbraio

08 Febbraio 2017 - 15:27 | di Federica Geria

Brunori Sas in concerto, immagine d'archivio del 2014, per la serata al Teatro Rendano di Cosenza

“A casa tutto bene” è il nuovo disco di Brunori Sas, in uscita a Gennaio 2017 per Picicca Dischi.

Brunori partirà per un tour con uno show rinnovato nel repertorio e nell’allestimento, accompagnato dalla sua band storica, composta da Simona Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e Massimo Palermo (batteria, percussioni).

29 Marzo, Teatro Alfonso Rendano, ore 21
Prezzi:
Platea: 25€ + dp
Primo ordine + Secondo ordine centrale : 25€ + dp
Secondo ordina laterale e Terzo ordine: 22€ + dp
Galleria: 18€ + dp

Prevendite attrive da Mercoledi 8 alle 10: http://www.inprimafila.net/

INFO:
www.brunorisas.it
https://www.facebook.com/brunorisaspage/
www.picicca.it

La statua di Pinocchio, simbolo dell’incontro Il Raccontalibri su Le avventure di Pinocchio di Collodi

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