Brunori Sas si racconta a ‘Webnotte’ e canta ‘El Diablo’ con Piero Pelù – VIDEO

Brunori Sas non si ferma più. Continuano le sue apparizioni televisive all’interno di importanti programmi nazionali e sui canali più seguiti di testate giornalistiche e format web.

L’artista cosentino originario di Joggi ha animato la diretta di Webnotte (in rete sulla pagina Facebook de la Repubblica) con “L’uomo nero”. Il singolo fa parte del suo ultimo album “A casa tutto bene“, pubblicato il 20 gennaio, e parla delle paure e di come esorcizzarle, soprattutto in una terra come la Calabria, difficile da tanti punti di vista.

Tantissimi gli ospiti e le sorprese per la terza puntata di Webnotte, il webshow condotto da Ernesto Assante e Gino Castaldo.

Insieme al nostro Dario Brunori, Pierò Pelù e Ghigo Renzulli, nucleo creativo dei Litfiba hanno promosso Eutòpia, tredicesimo album in studio per la band fiorentina.

L’ultimo disco di Brunori Sas, A casa tutto bene, è uno dei migliori usciti in questa prima parte del 2017. Merito di brani come La verità e di una capacità innata nel raccontare la vita di un paese – che si tratti di una piccola frazione o di un’intera nazione poco importa/cambia – con trasporto ma anche con forte senso critico e civico. Presente alla puntata anche l’attore e regista Rocco Papaleo in teatro, fino al 9 aprile all’Ambra Jovinelli di Roma, con lo spettacolo A ruota libera.

Quattro amici, con ospiti a sorpresa oltre alla presenza dell’orchestra dal vivo Musica da Ripostiglio composta da Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli ed Emanuele Pellegrini. E poi Rita Gilligan, la storica prima cameriera dell’Hard Rock Cafè di Londra, ha presentato l’autobiografia The Rock ‘N’ Roll Waitress at the Hard Rock Cafe. L’Hard Rock Cafè di Londra venne inugurato nel 1971 e per quarantacinque anni la Gilligan, oggi settantacinquenne e Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico, ha servito ai tavoli celebrità del rock, esponenti della familgia reale e comuni mortali.

La puntata sarà trasmessa in differita mercoledì 5 aprile alle 21 su Radio Capital TiVù, canale 713 di Sky

QUI IL VIDEO ‘BRUNORI SAS CONTRO LE PAURE: L’UOMO NERO”

QUI IL VIDEO DI PELU’ E BRUNORI SAS ‘EL DIABLO’