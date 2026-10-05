Nasce la Coalizione europea per l’alfabetizzazione, da Bruxelles 1,6 milioni di euro

L'eurodeputata Giusi Princi: “Un’opportunità per rafforzare le competenze di lettura e mettere in rete scuola, cultura e territori”

“Saper comprendere e interpretare ciò che si legge significa poter apprendere, conoscere e affrontare con maggiore consapevolezza il proprio percorso di crescita”.

Con queste parole l’europarlamentare calabrese Giusi Princi commenta il lancio, da parte della Commissione europea, della Coalizione europea per l’alfabetizzazione, una nuova iniziativa dell’Unione delle competenze e del Piano d’azione per le competenze di base, dedicata al rafforzamento delle competenze alfabetiche e alla promozione della lettura in Europa.

Il bando mette a disposizione 1,6 milioni di euro per il periodo 2026-2029 e prevede la selezione di un unico consorzio europeo incaricato di coordinare la Coalizione per quattro anni. Il primo progetto specifico sarà finanziato con 400 mila euro.

Princi: “L’Europa investe su una competenza fondamentale”

“Da componente della Commissione Cultura e Istruzione al Parlamento europeo – prosegue l’On. Princi -, sono particolarmente soddisfatta che l’Europa abbia scelto di investire su questa competenza fondamentale e di mettere in relazione le esperienze che nascono nelle scuole, nei territori e nel mondo della cultura”.

Una scelta che arriva in un momento in cui i dati europei evidenziano con chiarezza la dimensione della sfida. Secondo i risultati PISA 2025, richiamati dalla stessa Commissione europea, il 31,3% dei quindicenni nell’Unione non raggiunge il livello minimo di competenze nella lettura.

“Sono numeri, questi, che ci dicono che non possiamo limitarci a registrare il problema, ma dobbiamo rafforzare ciò che aiuta le scuole ad affrontarlo in modo adeguato ed efficace. Da già donna di scuola – continua l’Onorevole Princi – so bene che la capacità di leggere e comprendere è alla base degli apprendimenti successivi e incide sulla possibilità di orientarsi, scegliere e costruire il proprio percorso. Per questo è importante mettere in comune esperienze, strumenti e buone pratiche, perché ciò che funziona possa essere condiviso e diventare una risorsa per molti altri”.

Una rete tra scuole, cultura, università e istituzioni

La Coalizione si fonda proprio sulla capacità di mettere in rete competenze ed esperienze. Il consorzio che sarà selezionato dovrà riunire almeno cinque organizzazioni indipendenti di cinque diversi Paesi ammissibili, attive nell’educazione alla lettura e alla scrittura e/o nella promozione della lettura e in collaborazione con le scuole.

Potranno essere coinvolti, tra gli altri, istituti di istruzione e formazione, organizzazioni culturali, università e istituzioni di ricerca, organizzazioni della società civile e autorità pubbliche, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando.

Particolare attenzione è riservata alle persone con disabilità, ai contesti più svantaggiati e alle aree rurali e remote, riconoscendo che l’accesso alle competenze di lettura deve essere sostenuto lungo tutto l’arco della vita.

“Sono contenta – spiega l’europarlamentare calabrese – che la nuova Coalizione europea abbia scelto di fare dell’inclusione una dimensione concreta del proprio lavoro. Perché si tratta di un’opportunità che non deve essere condizionata dalla situazione personale o dal luogo in cui si vive. Garantire pari opportunità educative significa mettere ogni ragazzo nelle condizioni di esprimere pienamente le proprie capacità e costruire il proprio futuro”, sottolinea l’eurodeputata.

Il richiamo all’esperienza di ReCapp Cal

Un progetto che richiama anche l’esperienza di ReCapp Cal, promosso dall’Onorevole Princi durante il mandato di Vicepresidente di Regione e oggi seguito dall’eurodeputata in qualità di componente del comitato tecnico-scientifico.

L’iniziativa coinvolge 140 istituzioni scolastiche e ha previsto interventi per il rafforzamento degli apprendimenti in italiano e matematica, attraverso attività di recupero, formazione dei docenti e monitoraggio, con il coinvolgimento del sistema universitario calabrese, dell’Università Bocconi e di INVALSI.

Il termine per presentare le candidature al bando sulla Coalizione europea per l’alfabetizzazione è fissato al 23 novembre 2026 alle ore 17.00.

La struttura dell’Onorevole Princi, attraverso il servizio “Europa a Casa” (e-mail: giusiprinci@europaacasa.eu), è disponibile a fornire supporto informativo e assistenza nella fase di candidatura.