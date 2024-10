Buche in città, la segnalazione di un cittadino

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino in merito alle condizioni del manto stradale di via alcune zone periferiche della città:

Le strade secondarie, che poi secondarie non sono in quanto sono tutte parallele che si innestano sulla nazionale o sul lungomare, sono tempestate da profonde buche pericolose specie per i ciclisti e veicoli a 2 ruote, via Anita Garibaldi, via casa Savoia e le varie parallele che salgono dal nuovo lungomare, si spera in un pronto intervento.