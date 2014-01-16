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Buon Compleanno Kate Moss!

La super top entra negli anta: dopo 34 copertine pensa al futuro come Fashion Editor per il Vogue inglese e prepara una nuova collezione per Top Shop

16 Gennaio 2014 - 23:08 | di Redazione

Kate Moss, top model che compie gli anta

di Fabiana Tripodi – Oggi, la super top, Kate Moss entra negli “anta” !!Da vent’anni è la modella più imitata del mondo e basta la sua faccia (e il suo corpo!) per triplicare le vendite delle griffe che rappresenta.

Dopo 34 copertine ,dal 1993 a oggi ,è sempre strapagata e inizia a  pensare al futuro lavorando come Fashion Editor per il Vogue inglese.

Ad aprile, inoltre,uscirà l’ennesima collezione per Top Shop con capi ispirati al suo guardaroba!

E’ l’unica a non avere nemmeno un “selfie”. Non le è mai venuto in mente di aprirsi un account su Twitter, Instagram o Facebook, a suo dire per una questione di “sanità mentale” e non per una questione d’immagine.

Sarà forse anche per questo che rimane la più richiesta dai fotografi?

Sicuramente può permettersi d’invecchiare e anche con qualche ruga siamo sicuri che non perderà mai la sua perfezione!

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