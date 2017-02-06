Buon compleanno Tony!

“6 febbraio 1951, 61 diec’anni, 60 nova’anni non po diri i no. Augury Antonio Marino, menestrello della città, regala gioia per le strade di Reggio da sempre. 66 primavere e non sentirle! Auguri zio Tony! ❤”

È il messaggio apparso un paio d’ore fa sul gruppo Facebook “Tony Marino Museum” dedicato ad uno delle persone più simpatiche e genuine di Reggio Calabria. La pagina FB conta quasi 8.000 ‘mi piace’. Nata con lo scopo di raccogliere video e immagini inerenti al “monarca assoluto di Reggio Calabria”. Non siamo qui per prenderlo in giro ma solo per celebrarlo, si legge nelle informazioni della pagina.

Anche la redazione di Citynow si associa agli auguri degli amici di FB dedicando questo piccolo omaggio ad un amico che negli anni ha sempre e solo strappato un sorriso e forse reso più allegre le nostre giornate con il suo amore per il ritmo e la musica,con con le sue apparizioni televisive, e con i video su Youtube divenendo una vera icona della nostra città.

Ancora tanti ed affettuosi auguri Tony!