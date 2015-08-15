Buon Ferragosto da CityNow!

di Alessandro Sica – Il viaggio può iniziare. E’ arrivato un altro ferragosto. Zaino in spalla, a bordo di un auto, in sella alle due ruote , a piedi, in bici l’importante e godersi il riposo. Oggi è vietato farsi contagiare da tutte le solite brutte notizie, quelle, sempre le stesse, quelle del ‘non mettetevi in viaggio!!’

Si perché la temibile coda di ferragosto è quella che si crea tutti gli anni, ovunque, sulle autostrade verso il mare e verso i monti come sulle strade panoramiche di collina. La coda è un mostro arroventato che sbuffa fumi su esasperati turisti che vorrebbero andare in vacanza.

La coda è quella che tutti gli anni vede un povero giornalista dover realizzare il famoso servizio su di lei. La coda di ferragosto è uguale a se stessa tutti gli anni, e, senza pietà, magari ti beccherà, magari no!. Per non parlare delle previsioni meteo, vi do un assaggio di quello che ci dicono oggi, “arriva la burrasca di Ferragosto”: attesi temporali da nord a sud. Temperature in picchiata.

Anticipo di autunno sulla Penisola: da sabato forti precipitazioni prima sul Settentrione poi in estensione sul resto del Paese. Allerta meteo della Protezione civile. Le massime non supereranno i 22 gradi su gran parte d’Italia. Miglioramento dalla prossima settimana. Potrei continuare a lungo tediandovi con le brutte notizie, ma il nostro scopo è quello di darvi solo notizie positive, quindi carissimi, il nostro augurio e’ di passare questo giorno nel migliore dei modi, con il sorriso e la carica giusta che meritano le festività…

Buon Ferragosto carissimi…da tutti noi di Citynow.it