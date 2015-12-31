Buon test amichevole per la Vis a Catanzaro

Perde di misura ma non sfigura la Vis Reggio Calabria nel test amichevole di fine anno contro la Mastria Vending Catanzaro, compagine di categoria superiore militante in piena zona play off nel girone C di serie B. Al PalaCorvo i reggini hanno giocato un buon basket, imponendosi nel terzo e nell’ultimo quarto e limando il passivo finale a soli sei punti.

A fare la differenza è stata la maggiore precisione dalla distanza dei catanzaresi, con Carpanzano e Naso nel ruolo di mattatori dall’arco dei 6 metri e 25. Ma Warwick (23 punti e top scorer del match) e Spencer (20 punti) non hanno palesato alcun timore reverenziale al cospetto dei quotati lunghi avversari, ribattendo colpo su colpo dentro il pitturato.

I coach D’Arrigo e Farina hanno tratto utili indicazioni dall’incontro, provando nuovi schemi e soluzioni di gioco alternative sia in attacco che in difesa. Insomma è stata una proficua sgambata in vista della ripresa del campionato di serie C Silver, che vedrà impegnati Stracuzzi e compagni il 6 gennaio al PalaBotteghelle contro la New Team 2000 Crotone.

Questo il tabellino della gara:

Mastria Vending Catanzaro – Vis Reggio Calabria 83-77

(23-17, 47-29, 64-50)

Mastria Vending Catanzaro: Naso 17, Abassi 14, Di Dio, Sereni 10, Carpanzano 21, Calabretta 1, Infelise, Latella 11, Cossari 5, Rotundo 4. Allenatore: Cattani.

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 13, Warwick 23, Lobasso 5, Spencer 20, Costantino 5, Franzò, Cedro 3, Gerardis, Bonaccorso 2, Arillotta 6. Allenatori: D’Arrigo e Farina.