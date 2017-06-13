“Buono et bellissimo”, il ristorante Royal Garden presenta i nuovi piatti tra sapori ed arte

Food ricercato, natura e panorami mozzafiato hanno da sempre impreziosito i locali del “Royal Garden”.

Al binomio cibo-natura si accosta oggi un altro elemento che accresce lo spessore di un luogo riconosciuto ed apprezzato dal territorio reggino, spazio ideale in cui poter sperimentare e osare.

Parliamo di originali opere d’arte che faranno da trait d’union tra la bellezza del luogo e la bontà dei prodotti offerti dal noto ristorante della famiglia Brancati.

La serata del 15 giugno e i nuovi piatti dello chef

Giovedì 15 giugno a partire dalle ore 20:00, il “Royal Garden” presenta, in una cornice squisitamente artistica, i nuovi piatti firmati dallo chef Paolo Stilo e dal sous chef Demetrio Brancati attraverso l’evento “Buono et bellissimo”.

L’obiettivo è quello di rafforzare la percezione dello spazio e mirare ad una prospettiva futura in grado di far riconoscere lo stesso come luogo rinnovato.

Filo conduttore della serata, il concetto di bellezza nel suo senso più ampio. Quella tipica del nostro territorio, armonica e genuina. Una bellezza fatta di patrimoni naturali e culturali, racchiusi in modo inscindibile nel nostro paesaggio e nella dolcezza del clima.

Una ricchezza fatta anche di storia e ricordi. La nostra terra è sempre stata infatti un “porto” attraverso il quale tradizioni, religioni e culture differenti hanno interagito, arricchendosi dal reciproco confronto. Da sempre “terra di frontiera” e confine proiettato verso l’altro, Reggio Calabria è quella terra in cui la purezza si perde in favore di una contaminazione continua, in un’incessante sovrapposizione i cui segni sono tutt’oggi visibili.

Le installazioni dei tre artisti nel gazebo e nello sky garden

Il “Royal Garden” abbraccerà dunque le installazione dei tre artisti Antonio La Gamba, Francesco Scialò e Luigi Scopelliti che esporranno le proprie opere in un via vai di emozioni e sapori, immersi tra il gazebo e lo sky garden.

“La Bellezza salverà il mondo” afferma Dostoevskij…è la bellezza che suscita l’amore e ci fa vedere nell’altro un prossimo da amare.

Vi aspettiamo giovedì 15 giugno alle ore 20:00 al “Royal Garden” per la presentazione dei nuovi piatti in via provinciale 218, Gallina (RC).

INGRESSO SOLO SU INVITO