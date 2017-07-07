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Dopo “Buono et Bellissimo”, il Royal Garden presenta una nuova serata dal profumo tutto calabrese

Giovedì 20 luglio otto modi di portare in tavola il pesce spada, con i racconti in musica del cantastorie Fulvio Cama, in terrazza sullo Stretto

07 Luglio 2017 - 13:01 | di Vincenzo Comi

Royal Garden, terrazza con vista sullo Stretto

Giovedì 20 luglio 2017 alle ore 21:00 il Royal Garde presenta “Questa è la storia del pesce spada”.

8 modi diversi ed alternativi proposti dai nostri chef, per assaporare l’imperatore del nostro mare. La serata di degustazione, si svolgerà nello scenario del bellissimo terrazzo della location da dove poter godere della vista sullo stretto. Ad accompagnare la cena, il noto cantastorie Fulvio Cama con suoi racconti in musica di poesie miti e leggende della nostra terra.

Non resta che scoprire la nuova cucina del Royal Garden…

MENU

Antipasto

Soufflé di Spada con julienne di zucchine e vellutata di pecorino stagionato,
Insalata di Spada alla mediterranea,
Polpetta di Spada su cipolla di Tropea in agro e balsamico.

Primi piatti

Risotto feluca
Paccheri all’arpione

Secondi piatti

Wellington di Pesce Spada.
Rosa di Spada al pane verde.
Braciola di Pesce Spada.

Sorbetto al pompelmo rosa.

Dessert
Coppa Luntre.

Vino di accompagnamento
Terrano bianco di Calabria.

(bevande varie incluse)

Prezzo a persona € 35,00
Info e prenotazioni al numero:
0965 682703

Royal Garden, serata sul pesce spada del 20 luglio
Royal Garden, serata sul pesce spada del 20 luglio

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