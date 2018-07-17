La storia di Cozza al Messina assume contorni da telenovela. Il presidente Sciotto pare abbia comunque sciolto le proprie riserve, decidendo di affidare all’ex capitano della Reggina la guida tecnica della squadra. Abbiamo già detto che al suo fianco con ogni probabilità vi sarà un altro ex amaranto Ivan Franceschini, mentre già ufficiale la direzione tecnica al reggino Carmelo Rappoccio. Ma se da un lato la società sembra aver deciso per Francesco Cozza, non la pensano allo stesso modo i tifosi giallorossi che, dopo le proteste dei giorni scorsi, al ritorno della notizia, in più quartieri della città, hanno nuovamente esposto striscioni contro l’arrivo dell’ex bandiera amaranto.

Abbastanza duro anche il post sul proprio profilo facebook pubblicato dall’ex giocatore e beniamino dei tifosi giallorossi Enrico Buonocore, che ha fortemente contestato la scelta: “Ho giocato quattro anni a Messina e posso dire la mia. Fare allenare il Messina a Ciccio Cozza è una cosa vergognosa, è come se Totti lavorasse per la Lazio. Non ci sono parole e lui pure che accetta di andare a Messina”.