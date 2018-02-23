La festa della Donna inizia il 03 Marzo dalle ore 20.30… presso il teatro Metropolitano di Reggio Calabria. Xmediaconsulting ha il grande onore di presentare un spettacolo dedicato alla “Donna” in tutte le sue grandi realtà che la rendono unica. Rendi la serata unica e indimenticabile con questo spettacolo condotto da Benvenuto Marra e Alessandra Repaci.

Evento musico-teatrale.

Lilly Arcudi io recito poesie per incantarti!! Benedetta Marcianò io canto per farti emozionare !! Teocle Bijoux io realizzo gioielli unici per renderti ancora più attraente !! Fatima Ranieri io ballo per stregarti !!

Elena Vera Stella io stilista alta moda avvolgo il tuo corpo con le mie creazioni per renderti unica !!

Black Bijoux con il mio burlesque per sedurre !! Domenica Morabito hair stylest end make up artist io mi avvalgo della mia arte per renderti accora più affascinate!!

Uno spettacolo rivolto a tutti, nato con l’obiettivo di far emergere la meraviglia della femminilità, tra forza e fragilità, sotto diversi punti di vista, il tutto esaltato dal connubio tra musica e teatro. Uno spettacolo live, figlio della condivisione di energie tra realtà artistiche, per portare musica live. Noi saremo tutte insieme per la prima volta a Reggio Calabria. L’appuntamento è al teatro Metropolitano, non perderti questo evento unico nel suo genere, dinamico ed affascinate, emozionate e seduttivo!! Non mancate!!!

Prenotata subito il tuo biglietto 96 posti utili !!

Ingresso euro 25,00

Per info e prenotazioni: Xmediaconsulting

Via G.de Nava 84

0965- 28421 – 3348571718 – 3339138856 –

GUARDA IL VIDEO