Arriva il Natale ed arrivano le nuove proposte di BuyItalianStyle.com, il primo e-commerce tutto italiano specializzato per bimbi e mamme. Prodotti di qualità, ma sopratutto ispirati alla tenerezza ed alla personalizzazione. Abitini, bavaglini, tutine, cuscini e molto altro, con budget molto contenuti, tutte idee straordinarie per regali che resteranno nella memoria e nel cuore.

BuyItalianStyle.com nasce dalle idee di due giovani imprenditrici napoletane, che dall’azienda di famiglia, che si occupava di produzione di abbigliamento per terzi, hanno dato vita al più importante e-commerce italiano specializzato nel settore mamme e bimbi (ma anche papà!). Una realtà in straordinaria crescita, che ha aperto anche decine di negozi in franchising in tutta Italia e che presto sbarcherà anche all’estero.

“Il Natale è ovviamente il nostro periodo preferito, perché è la festa della famiglia ed in particolare dei bambini. E BuyItalianStyle nasce e cresce proprio sopratutto per i bambini e le loro mamme. Non siamo solo un’azienda di e-commerce, ma siamo a nostra volta una famiglia, composta da tante donne e da tante mamme. Il nostro obiettivo è proprio quello di portare tenerezza e simpatia nel Natale, con semplicità e senza spendere troppo. E le persone lo hanno capito e ci danno sempre più fiducia.

” – hanno dichiarato Maria e Michela Lombardi, fondatrici di BuyItalianStyle.com

DI SEGUITO ALCUNI SCATTI CHE RAPPRESENTANO AL MEGLIO LO STILE DI BuyItalianStyle.com