Caffè Mauro alla Summer Fancy Food di New York

Dal 25 al 27 Giugno, Caffè Mauro è alla Summer Fancy Food di New York, la prestigiosa Fiera Internazionale dedicata al Food che si tiene ogni anno negli U.S.A. rappresentando il Made in Italy all’interno della collettiva della Regione Calabria che ospita le Eccellenze dell’agroalimentare calabrese di respiro internazionale.

Il Brand è già molto conosciuto e apprezzato nel mercato americano, e la Fiera è una ulteriore occasione per rafforzarne la presenza, sfruttando nuove opportunità di Business e nuove sinergie, sempre mantenendo alti i concetti di “Qualità” e di “Eccellenza” che da oltre sessantacinque anni

contraddistinguono il marchio. Caffè Mauro, infatti, è un’Azienda già presente in oltre 45 Paesi nel Mondo, inserita a pieno titolo nei mercati internazionali con diverse linee di prodotto per poter operare su tutti i canali distributivi, dall’alimentare al bar, alla ristorazione, grazie anche al possesso delle piu’ importanti certificazioni alimentari internazionali (tra cui quella BIO & FAIRTRADE).

I progetti di Internazionalizzazione fanno parte della strategia Aziendale che, avendo già raggiunto circa il 40% del fatturato con l’Export, punta sempre di piu’ a coprire maggiori quote di mercato, ampliando l

a sua presenza nel Mondo, con l’obiettivo di raggiungere il 50% di copertura.

Caffè Mauro sarà al LEVEL 1 STAND 4858 – Collettiva Regione Calabria.