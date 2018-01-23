E’ stato un week end intenso e ricco di emozioni per il Trainer dell’ Accademia del Caffè di Caffè Mauro Andrea Faggiana che, in occasione del SIGEP di Rimini, il Salone della Pasticceria, Gelateria, Panificazione artigianale e Caffè, ha partecipato alle finali del Campionato Italiano Baristi Caffetteria, classificandosi tra i Top Five baristi italiani e dopo aver comunque affrontato egregiamente varie prove e sfidando moltissimi concorrenti provenienti da tutta Italia.

“Sono molto contento di aver preso parte a questa gara e di avere dato il massimo nelle mie performance, continuero’ a gareggiare per portare sempre più in alto la mia preparazione e l’Azienda che rappresento con l’obiettivo di diffondere sempre di più la Cultura del caffè nel mondo” – sostiene Andrea, barista Skills Professional SCAE e formatore AICAF.

E questa sua passione ha dato vita, già nei mesi scorsi, a “Passione Caffè”, i nuovi Educational formativi che l’Accademia del Caffè Mauro propone a tutti gli appassionati del Mondo Caffè, operatori del settore e non, per contribuire alla diffusione di una “cultura del caffè”, svelando tutti i segreti che si celano dietro un rito quotidiano, come quello di gustare una tazzina di caffè, che accomuna milioni di persone in tutto il mondo e che fa della Caffè Mauro, in particolare, un’Azienda eccellente in Italia e soprattutto all’Estero dove si sviluppa il 45% del proprio fatturato.

Per info e prenotazioni ai corsi si puo’ fare riferimento a: Andrea Faggiana, 335-8483756 o scrivere a accademia@caffemauro.com