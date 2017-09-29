Caffè Mauro sempre più internazionale. Sbarca in Germania alla fiera di Anuga

Ad ottobre Caffè Mauro all'Anuga di Colonia dal 7 all'11 e al SIC di Milano dal 20 al 24: export oltre il 40% del fatturato e presenza in 45 Paesi

Il mese di ottobre si presenta ricco di impegni per Caffè Mauro che, ponendo sempre grande attenzione all’espansione commerciale sui mercati internazionali, parteciperà a diverse Fiere di settore con l’obiettivo di espandere sempre di piu’ la propria presenza nel Mondo.

ANUGA a Colonia dal 7 all’11 ottobre

Si inizia con ANUGA, il piu’ prestigioso Salone Internazionale dell’Agroalimentare che si svolge a Colonia, in Germania, dal 7 all’ 11 Ottobre, con la partecipazione di oltre 7000 espositori e piu’ di 160.000 visitatori provenienti da tutto il mondo pronti a cogliere nuove opportunità di Business provenienti dai mercati di tutto il mondo. Caffè Mauro, presente già da tantissimi anni in Germania, è una realtà oggi molto apprezzata, grazie ad una rete commerciale costituita da Agenti che, direttamente in loco, contribuiscono ad una distribuzione capillare sul territorio.

La Germania, infatti, rappresenta il primo mercato di sbocco per le esportazioni agroalimentari Made in Italy e Anuga è una ulteriore occasione per rafforzarne la presenza, sfruttando nuove opportunità di Business e nuove sinergie, grazie alla “Qualità” e all’ “Eccellenza” che da oltre sessantacinque anni contraddistinguono il marchio.

Con oltre il 40% di fatturato Export, e già presente in oltre 45 Paesi nel Mondo, Caffè Mauro conferma ancora una volta la sua grande presenza sui mercati internazionali grazie al suo eccellente caffè che, disponibile in vari formati e miscele (grani, macinato, capsule e cialde) puo’ operare in tutti i canali distributivi, dall’alimentare al bar, alla ristorazione, grazie anche alle piu’ importanti certificazioni alimentari internazionali, tra cui la Kosher e quella BIO & FAIIRTRADE.

Dopo Colonia, il SIC a Milano

I progetti di Internazionalizzazione sono parte integrante della strategia Aziendale ed è per questo che le Fiere sono sempre considerate appuntamenti fondamentali per ampliare le occasioni di Business e lo scambio di idee a livello internazionale. Subito dopo Colonia, infatti, dal 20 al 24 ottobre, Caffè Mauro sarà presente a Milano al SIC, il Salone Internazionale del Caffè che si svolge, a cadenza biennale, all’interno della HOST, la Fiera internazionale dell’Ospitalità professionale dedicata al mondo Ho.Re.Ca