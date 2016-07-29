La notte di S.Lorenzo al Cala Azul: ‘Sarà uno spettacolo indimenticabile’

La storia non si cambia. La sera di San Lorenzo è oramai un appuntamento fisso e consolidato per il lido Cala Azul. Come da tradizione fervono i preparativi per il 10 agosto, Cala Azul per l’ottava stagione punta ad organizzare un evento unico e indimenticabile. ‘Sarà davvero una serata diversa da tutte le altre, non sembrerà nemmeno di essere in Calabria’, assicura Salvatore Sarica ai microfoni di City Now.

Il Circo Bianco ospite della serata

La volontà di regalare emozioni e discostarsi dai soliti clichè alla base dell’idea per la serata del 10 agosto. Non sarà un dj nè un vocalist l’ospite di rilievo, ma il Circo Bianco. ‘Vogliamo regalare emozioni a tutti coloro ci sceglieranno, siamo orgogliosi -afferma Salvatore Sarica, direttore artistico del Cala Azul- di poter ospitare un gruppo importante come il Circo Bianco, spesso impegnato nei più esclusivi club europei’.

Sarà uno spettacolo unico di luci, coreografie e giochi pirotecnici. ‘Stiamo organizzando uno show di impatto, curato in ogni dettaglio. La musica -afferma il direttore artistico della struttura- sarà solo una delle diverse fonti di intrattenimento, posso assicurare che chi sceglierà il Cala Azul per il prossimo 10 agosto non rimarrà deluso. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff della struttura e gli sponsor che ci hanno sostenuto permettendoci di poter organizzare un simile evento’.

Lo staff del Cala Azul, per l’organizzazione della serata del 10 agosto, si farà affiancare dai gruppi ‘RCB’, ‘Miami Club Priveè’ e ‘Progetto Salsa’. ‘Ci saranno quattro aree di ballo: spiaggia, made in Italy, Priveè e Caraibici. Puntiamo a far restare la serata del 10 agosto impressa nella mente di tutti i nostri clienti. Lo scorso anno -ricorda Sarica- abbiamo fatto registrare ben 5 mila presenze. In vista del prossimo 10 agosto vogliamo riconfermarci e se possibile fare ancora meglio’.

Il bilancio della stagione estiva

Agosto è alle porte, per Salvatore Sarica è il momento giusto per delinare un bilancio parziale della stagione estiva 2016: ‘Non possiamo che ritenerci ampiamente soddisfatti, davvero non ci aspettavamo una presenza cosi massiccia di clienti. Adesso siamo concentrati sull’organizzazione dei prossimi eventi, in testa quello del 10 agosto’.