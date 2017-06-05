Cala Azul, l’estate 2017 sarà indimenticabile

L’estate del lido Cala Azul Beach Music è pronta a partire, e promette di essere indimenticabile. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 17 giugno, special guest il Dj & live percussions show Alex Guesta, artista di calibro internazionale. La struttura si presenta rinnovata nel design e nei materiali, ancora più esclusiva rispetto al passato.

“Siamo pronti per far divertire ed entusiasmare tutti i nostri clienti. Vogliamo che questa estate sia speciale, migliore di quella 2016 che già ci ha regalato parecchie soddisfazioni. La programmazione è densa e ricca di novità, che sveleremo pian piano nel corso della stagione”, dichiara ai microfoni di Citynow Salvatore Sarica, direttore artistico di Cala Azul Beach Music.

Una stagione di eventi e show

Stupire è la parola d’ordine. Con show accattivanti, ed effetti visivi particolari, le serate al Cala Azul Beach Music perderanno la loro classica connotazione, diventando veri e propri eventi. “E’ questa la nostra intenzione, creare qualcosa di unico e speciale, diverso dal solito. Gli artisti -spiega Salvatore Sarica- verranno scelti anche e soprattutto per la loro capacità di coinvolgere e intrattenere il pubblico”.

Ospiti di livello nazionale ed internazionale, party a tema, aperitivi al tramonto e tanto altro nella programmazione 2017 di Cala Azul Beach Music. Al sabato, il consueto appuntamento con la serata disco, divisa in due ambienti, latini-reggaeton e commerciale. La domenica pomeriggio, animazione e poi aperitivo al tramonto. Come sempre, al fianco dello staff della struttura dei fratelli Sarica ci saranno diversi gruppi organizzativi di Reggio Calabria.

La serata clou del 10 agosto

Se il Cala Azul Beach Music è diventato oramai un punto di riferimento consolidato in tutta la provincia di Reggio Calabria, la serata del 10 agosto è senza dubbio l’evento clou, atteso da migliaia di ragazzi. “Stiamo già lavorando per la sera di San Lorenzo. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di stupire, creando qualcosa di unico. Sarà un 10 agosto molto diverso rispetto agli ultimi anni, ma -conclude Salvatore Sarica- è ancora presto per svelare le nostre idee…”.