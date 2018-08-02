Il naufrago dell'Isola dei Famosi Marco Ferri è l'ospite di sabato 4 agosto al lido Cala Azul, con due zone musicali e la notte del 10 agosto in arrivo

Al Cala Azul non ci si ferma mai! Continua le serate estive con special guest provenienti dal palcoscenico del piccolo schermo. Dopo Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi sta per arrivare a Reggio Calabria: Marco Ferri!

Classe 1988, figlio di un grande calciatore (ex inter) Riccardo Ferri, Marco è stato il naufrago più sexy dell’edizione 2018 del reality di Canale 5. L’Isola dei Famosi ha infatti contribuito al successo del modello ed influencer italiano del momento.

L’appuntamento di sabato 4 agosto

L’appuntamento al Cala Azul, per incontrare il giovane che ha fatto battere migliaia di cuori, è per sabato 4 agosto!

Le sorprese però non finiscono qui! Lo stabilimento di Marina di San Lorenzo pensa infatti a tutti i suoi avventori, per questo durante la serata sarà possibile spostarsi tra due diverse zone musicali, caraibici e disco! Progetto Salsa, Etoile Dance e lo staff della zona disco sono pronti a far divertire i reggini e i turisti che vorranno partecipare a quest’imperdibile evento.

Aspettando la notte del 10 agosto

Il Cala Azul, nonostante i numerosi appuntamenti giornalieri, non dimentica però l’evento di punta dell’estate!

#THEBIGEVENT – “Aspettando il 10 agosto è il nostro slogan. Sarà una notte indimenticabile, incentrata sul tema dell’illusionismo con l’animazione degli Opera Circus, che si addice perfettamente alla notte delle stelle. Da ricordare l’ospite di livello internazionale, Dj Angemi. Il 28 luglio ha suonato nella main stage al Tomorrowland ottenendo un successo incredibile, per noi sarà un onore averlo con noi il 10 agosto. E’ nella nostra filosofia avere ospiti di questo calibro, dalla qualità artistica elevata”, assicura la proprietà del Cala Azul.