L’estate 2017 si avvia alla conclusione, è tempo di bilanci. Assolutamente positivo quello del Cala Azul, struttura che in questi mesi ha ospitato migliaia di persone, sia durante il giorno, che nei party serali. “Tutta la stagione è andata oltre le più rosee aspettative, non ci aspettavamo un successo simile. Posso dire che questa estate è stata davvero indimenticabile, ci ha dato enormi emozioni e stimoli. Infatti stiamo già pensando al 2018…” dichiara Salvatore Sarica ai microfoni di CityNow.

La serata di punta del 10 agosto

Dalla serata di apertura alle feste a tema, come il fluo party. Impossibile non ricordare la notte delle stelle, a San Lorenzo il Cala Azul anche in questa estate è diventato l’epicentro di tutta la provincia…: “Quella del 10 agosto rimane la nostra serata di punta, è stato entusiasmante vedere un pubblico così numeroso divertirsi e godersi un ospite di livello internazionale come Michael Feiner. Serve coraggio e un pizzico di incoscienza per ospitar artisti di questo calibro, e lavoreremo in questa direzione anche per i prossimi anni”.

La famiglia Sarica, titolare del Cala Azul, attraverso le parole di Salvatore ci tiene ad esternare una serie di ringraziamenti: “Allo staff che ci ha affiancato durante le serate, a tutti i gruppi organizzativi e caraibici che ci hanno affiancato, senza tutte queste figure non avremmo ottenuto questo successo. È doveroso ringraziare tutte le persone che hanno scelto la nostra struttura, e che hanno trascorso le loro serate in assoluta serenità, in un clima sempre disteso e positivo. In ultimo, devo ringraziare di cuore voi di Citynow, i vostri servizi sono stati sempre impeccabili”.

Le novità per il 2018

Per organizzare al meglio, nei minimi dettagli, una stagione estiva da ricordare, serve tempo. Per questo motivo la famiglia Sarica è già proiettata al 2018…: “Ci saranno diverse novità, che ovviamente sveleremo con calma nei prossimi mesi. La struttura sicuramente sarà rinnovata, punteremo come sempre sulla qualità dei servizi. L’anno prossimo sarà la decima ‘Notte delle stelle’, siamo obbligati a regalare al nostro pubblico un party ancora più esclusivo e indimenticabile…Prima però penseremo al capodanno. Sarà un evento esclusivo, non di massa, pensato per far stare i nostri ospiti in un ambiente elegante e tranquillo ”.