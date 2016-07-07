Cala Azul, tutti gli eventi di un’estate da ricordare

Un successo, oltre ogni previsione, l’inaugurazione della stagione estiva del lido ‘Cala Azul’ avvenuta sabato scorso. La presenza dell’ospite Marco Santoro la ciliegina sulla torta di una serata riuscita nel migliore dei modi.

“Per far capire la qualità dell’ospite, soltanto la sera prima aveva suonato in Montenegro. Siamo rimasti più che soddisfatti, davvero non ci aspettavamo una presenza cosi massiccia di persone. Questo non può che spingerci ulteriormente nella programmazione della stagione”, le parole di Salvatore Sarica, direttore artistico del ‘Cala Azul’, ai microfoni di City Now.

Il lido rinnovato

Una struttura completamente rinnovata è pronta ad accogliere i giovani reggini grazie ad una accurata selezione di eventi programmati. “Il lido adesso è molto più grande, la consolle a 360 gradi è il fiore all’occhiello di una struttura open space, pensata e progettata per venire incontro alle esigenze dei clienti. Per questo motivo è stato realizzato un chiringuito in spiaggia, per offrire ulteriori comodità a chi verrà a trovarci”.

Ogni settimana, al Cala Azul è previsto un evento serale, al venerdi o di sabato. Domani ci sarà la presenza dei ragazzi del ‘Le Club’ di Locri, sabato prossimo previsto un ospite di rilievo non ancora ufficializzato. Domenica invece si inizierà con il party pomeridiano ‘Sei bellissima’.

“Il nostro staff oramai consolidato, con la collaborazione di ‘Progetto Salsa’ e ‘Miami Club Priveè’, organizzerà i party domenicali in spiaggia. Si ascolterà musica latina e non solo, a partire dalle 18 invece con ‘Un saluto al sole’ ci sarà il classico aperitivo al tramonto”, racconta nei dettagli Salvatore Sarica, fratello di Antonino, proprietario della struttura.

Gli appuntamenti più attesi dell’estate

Uno degli appuntamenti più attesi è quello del 10 agosto. A più di un mese dall’ora ‘X’, già fervono i preparativi. “Stiamo pensando ad un evento unico e speciale, grazie anche alla collaborazione di alcune tra le migliori organizzazioni della provincia. Avremo un ospite internazionale, appena l’accordo sarà ufficiale lo renderemo noto”.