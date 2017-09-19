Cala il sipario sul ‘Premio Ausonia 2017’

Dopo due mesi e sedici spettacoli cala il sipario sulla terza edizione della “Mostra nazionale d’Arte del Teatro amatoriale italiani”. La kermesse di risonanza nazionale ha portato nella piana di Sibari, tra Corigliano (territorio che ha creduto sin da subito, con la Fita provinciale di Cosenza, in questo progetto), Rossano, Marina di Sibari e Oriolo, il meglio del panorama teatrale italiano.

Il festival, che oramai da tempo riscontra l’attenzione della critica, della stampa specializzata e il gradimento del pubblico, è stato ideato da Antonio D’Amico, direttore artistico della manifestazione, nonché presidente del comitato provinciale di Cosenza della Fita – Federazione italiana teatro amatori, con il patrocinio della Regione Calabria e Provincia di Cosenza, delle amministrazioni comunali di Corigliano Calabro, Oriolo, Rossano e Cassano allo Ionio, dell’Unpli, del Rotary Distretto 2100 Corigliano, Rossano, Sibari e della Fondazione Calabria film commission.

«Sono soddisfatto – dice Antonio D’Amico – Tante cose andranno migliorate, limate, ma essere giunti alla terza edizione ed aver portato in Calabria compagnie di livello nazionale che di amatoriale hanno ben poco e da tutto il territorio nazionale mi rende orgoglioso e soddisfatto. Certo, si può fare di più e meglio ed in questa direzione stiamo lavorando. Mai accontentarsi di quanto fatto. Anche importante parlare di numeri: abbiamo portato nel solo Quadrato Compagna di Schiavonea a Corigliano, ben 5800 spettatori, 2800 a Rossano, 2000 a Oriolo e 1500 a Marina di Sibari. Numeri che ci ci confortano, e che ci incitano ad andare avanti e di proseguire nella nostra progettazione».

Perché la Sibaritide è il palcoscenico

Il perché sia stata scelta la Sibaritide come “palcoscenico”, quindi Corigliano, Rossano, Cassano e Oriolo, è lo stesso Antonio D’Amico a spiegarlo.

«Il Premio Ausonia nasce da una mia idea presentata alla Fita, sposata appieno da tutto l’organigramma provinciale e regionale. Volevamo creare – spiega il direttore artistico – un progetto del genere proprio sulla fascia jonica. Abbiamo pensato, anche grazie alle sollecitazioni giunte dai Comuni, di rendere la manifestazione itinerante per questa terza edizione. Da qui un’offerta teatrale ampia, che ha toccato il teatro a 360 gradi: la prosa, la letteratura, il vernacolo, il musical. La “Mostra del teatro” è frutto proprio di un progetto che abbraccia tutti i generi. Come ho anche dichiarato durante la serata di gala al termine della manifestazione, il progetto nato a Corigliano – e con l’occasione ringrazio la città di Corigliano Calabro, che per il terzo anno ha sposato in toto il Premio Ausonia, il sindaco Giuseppe Geraci e i due assessorati coinvolti in prima linea: quello alla Cultura retto da Tommaso Mingrone e Turismo e Grandi eventi retto da Alessandra Capalbo, li ringrazio per aver basato la loro programmazione estiva sulla cultura, dichiarando apertamente che il Premio Ausonia è e sarà la punta di diamante della città di Corigliano – ha aperto le porte del Quadrato Campagna, prima a Oriolo, lo scorso anno, ed in questa edizione anche a Rossano e Cassano.

Il giudizio sugli spettacoli e la giuria

«Gli spettacoli sono stati tutti molto belli – conclude D’Amico – non ho parteggiato per nessuno perché vi erano compagnie anche locali, ma di certo posso affermare che la commissione tecnica che ha selezionato i lavori ha scelto il meglio fra le richieste pervenute, con l’occasione ringrazio la presidente della giuria del Premio Ausonia e Premio Portella Imma Guarasci che insieme a me ha selezionato a monte gli spettacoli e le due giurie (componenti sono anche l’attore Luigi Gaudio e il compositore musicale il maestro Rocco Abate).