Una calabrese alla finale di ‘Miss International Curve’
A Maidstone, nel Kent, il 21 ottobre la prima edizione del concorso per modelle plus size: l'Italia sarà rappresentata dalla lametina Dora Marotta
17 Ottobre 2017 - 19:26 | di Vincenzo Comi
L’Exchange Studio, in Maidstone, Kent (Inghilterra), ospiterà la prima edizione di Miss International Curve che si terrà il 21 ottobre 2017. Miss International Curve è un concorso per modelle plus size che celebra la bellezza al di là della taglia. L ‘Italia verrà rappresentata dalla calabrese Dora Marotta (33 anni, originaria di Lamezia Terme) che è stata ammessa a partecipare alla competizione finale con il titolo di “Ms Italy Curve 2017/18”.
Dora Marotta vive a Londra dal 2014 dove lavora come personal shopper, fashion stylist e blogger. Dopo numerose esperienze nel settore della moda, anche in quella plus size, ha deciso di partecipare alla selezione di “Miss International Curve” perché è fermamente convinta che la moda è per tutti e non solo per chi indossa la taglia 38.
“Lo stile non dipende dalla taglia che si indossa. – afferma Dora – Come personal shopper e blogger ho sempre aiutato le donne a sentirsi più sicure di sé. C’è bisogno di più diversità nel mondo della moda e, nonostante si siano fatti notevoli progressi negli ultimi anni, la strada da percorrere è ancora lunga”. Dora è una grande appassionata di moda, ma è stata sempre coinvolta in attività di volontariato, sia in Italia che in Gran Bretagna. Infatti, la finale di Miss International Curve sarà anche a sostegno di “Sane“, una charity che si occupa di migliorare la qualità di vita delle persone affette da problemi di salute mentale.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie