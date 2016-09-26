Il calabrese Callipo riceve il premio nazionale imprenditori 2016: ‘Esempio di eccellenza’

Pippo Callipo, alla guida dell’azienda Giacinto Callipo Conserve Alimentari come quarta generazione, ha ottenuto il riconoscimento “Premio Nazionale Galvanina all’Imprenditoria 2016”, premio che rappresenta l’evento di punta del Festival della Cucina Italiana di Cesenatico, è stato assegnato in passato a Giulio Babbi, Lorenzo Ercole (Fratelli Saclà), Surgital, Carla Latini, Joseph Vitale.

“Il merito di Callipo – si legge in una nota – è di aver trasformato un’impresa familiare in un’azienda leader nella produzione di tonno e conserve ittiche di qualità, un esempio di eccellenza del made in Italy a livello internazionale. Un importante attestato che vuole riconoscere all’imprenditore anche il suo impegno sociale attraverso le politiche aziendali adottate che mettono al centro il benessere dei propri dipendenti e la forte attenzione verso il territorio calabrese e il contesto in cui opera”.

L’azienda è guidata oggi dal Cavaliere del Lavoro Filippo Callipo, quarta generazione, che ha raccolto il passaggio del testimone dal padre Giacinto e, in oltre 30 anni di gestione, ha portato il brand Callipo verso importanti traguardi creando un gruppo societario di 6 aziende. “Una storia di mare, – si legge – passione, successi, tradizione e innovazione. E’ una storia lunga oltre un secolo quella dell’azienda Giacinto Callipo Conserve Alimentari, ma che ha ancora molto da raccontare grazie alla lungimiranza e all’intraprendenza di una famiglia giunta alla quinta generazione”.

Ogni anno sono 5 i personaggi premiati nelle categorie cultura, giornalismo, cucina, imprenditoria e “cuore”. Gli altri protagonisti dell’edizione 2016 sono: per la sezione “Cultura” il Prof. Corrado Piccinetti; per il “giornalismo” Carlo Cambi,giornalista enogastronomico; per la “Cucina” lo chef stellato Moreno Cedroni. Il Premio Speciale Galvanina 2016 “del Cuore” va a Mirko Damasco per il suo impegno con SalvamentoAcademy e Sicurezza a Tavola sulla disostruzione da cibo, prima causa di morte nei bambini da 0 a 6 anni.