E’ calabrese il nuovo campione italiano Allievi nei 3000 metri.

Il talento crotonese scoperto e seguito da Scipione Pacenza porta il nome di Ayoub Idam.

L’atleta ha vinto la gara svoltasi a Rieti sabato 17 giugno in 8’36″63 ed ha ricevuto la medaglia d’oro dalla Campionessa olimpica nei 1500 metri, Gabriella Dorio.

Ayoub, che corre per la società di atletica Cosenza K42, ha condotto una gara esemplare restando sempre nelle prime posizioni e tallonando gli avversari. Le sue capacità di resistenza e di corsa hanno fatto la differenza nel finale quando ha superato con uno sprint irresistibile Francesco Guerra ed ha tagliato il traguardo a braccia aperte.