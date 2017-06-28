Il blogger e fotografo reggino, esperto di pasticceria, sarà tra i giurati della sesta edizione del concorso dedicato alla sfogliatella, a Conca dei Marini

Il calabrese Fausto Morabito Carioti, nato e cresciuto a Reggio Calabria, noto blogger e fotografo del settore pasticceria in campo nazionale, farà parte della giuria del “Santarosa Pastry Cup” 2017.

Nel cuore della Costa d’Amalfi, a Conca dei Marini, paese natale della Sfogliatella Santarosa, si rinnova la sfida tra le Eccellenze della Pasticceria Nazionale con la VI edizione del Concorso Gastronomico Nazionale “SantarosaConcaFestival”, da quest’anno “Santarosa Pastry Cup”, affermata realtà nel panorama enogastronomico nazionale e tappa ambita da pasticceri e barman professionisti di tutta Italia.

Tra le tante novità di quest’anno, una menzione particolare va al ruolo della Pasticceria Pansa di Amalfi che, con Nicola Pansa, diventa parte integrante dell’organizzazione dell’evento.

Il tema: una sfogliatella speziale

Il tema scelto per la VI edizione del Concorso è: “Una Sfogliatella… Speziale!”

Nella creazione di una nuova ed originale versione del famoso dolce, si dovranno utilizzare, infatti, le spezie, dalle più conosciute ed utilizzate a quelle più inedite ed esotiche.

Questo nuovo abbinamento prende spunto anche dal ricordo che l’antica Repubblica Marinara di Amalfi, di cui Conca dei Marini era sia la base navale che il borgo dal quale provenivano i suoi più valorosi ed esperti marinai, aveva basato le proprie fortune soprattutto nel commercio delle spezie dal Medio Oriente verso i porti italiani e, da qui, in Europa.

La giuria di qualità del concorso

Durante la finale del Concorso, i concorrenti saranno giudicati da una Giuria di qualità formata da eccellenze del settore, giornalisti enogastronomici e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

Quest’anno, oltre al reggino Fausto Morabito Carioti in giuria vi saranno altri nomi prestigiosi come:

Gino Fabbri – Presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) e titolare della Pasticceria “La Caramella” di Bologna.

Nicola Pansa -Co-organizzatore del “Santarosa Pastry Cup” e titolare della storica “Pasticceria Pansa” di Amalfi.

Sal De Riso – Pluripremiato Maestro Pasticcere AMPI e celebre volto televisivo, titolare del bistrot “Sal De Riso” di Minori.

Roberto Rinaldini – Pluripremiato Maestro Pasticcere AMPI, titolare della “Pasticceria Rinaldini” di Rimini e personaggio televisivo insignito, proprio quest’anno, del prestigioso “World Pastry Stars”.

Alfonso Pepe – Pluripremiato Maestro Pasticcere AMPI, titolare della “Pasticceria Pepe” di Sant’Egidio del Monte Albino.

Livia Chiriotti – Titolare della casa editrice “Chiriotti Edizioni” e media-partner del “Santarosa Pastry Cup” con la sua “Pasticceria Internazionale”.

Luciano Pignataro – Affermato giornalista e famoso blogger del settore enogastronomico.

Adriano Casolaro – Titolare della “Casolaro Hotellerie”.

Per l’edizione 2017, il parterre degli sponsor del SPC si arricchisce con tanti partner di assoluto spessore come: Agrimontana, San Pellegrino, Sicme Energy, Caffè Portioli, Casa Vinicola Zonin, Farine Molino Caputo, Casolaro Hotellerie, Artecarta, Monetta Refrigerazione e tanti altri.

Un’altra inedita novità per il SPC è il lancio del “Santarosa Photo Contest 2017”, un concorso fotografico che accompagnerà le settimane che precedono l’evento, attraverso il quale, unendo sinergicamente il mondo dell’Arte Pasticcera con quello dell’Arte Fotografica, intendiamo offrire una serata di gala e un momento di visibilità agli autori delle tre foto più belle che, naturalmente, dovranno essere ispirate alla Sfogliatella Santarosa, Regina dell’Evento. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina FB ufficiale del SPC: https://www.facebook.com/santarosapastrycup

La finale e la premiazione a Conca dei Marini

La finale del “Santarosa Pastry Cup 2017” si disputerà martedì 1°agosto presso l’Hotel Belvedere di Conca dei Marini, che affaccia sullo splendido mare della Costa d’Amalfi.

La cerimonia di premiazione si svolgerà, invece, nella suggestiva e storica “Torre Capo di Conca” dove, oltre ai premi attribuiti ai vincitori, sarà consegnato al Maestro AMPI Roberto Rinaldini, per le sue ultime pubblicazioni, il Premio Letterario-Gastronomico “Sfoglia… Conca, momenti di dolcezza!”, giunto alla sua V edizione e dedicato ai lavori letterari riguardanti il mondo della gastronomia e della pasticceria in particolare.

La “dolce serata” si concluderà con l’ormai celebre spettacolo “Amalfi Musical” che, eccezionalmente, dalla consueta location degli Arsenali di Amalfi, si trasferirà sulla Torre Capo di Conca!

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SantarosaPastryCup.com